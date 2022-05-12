Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко подписали контракт на бой

Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко на подписании контракта / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские бойцы среднего веса Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко подписали контракт на поединок, который состоится в августе в Екатеринбурге в рамках турнира RCC 12. Подписание контракта состоялось в Москве на специальной пресс-конференции.

Как стало известно NEWS.ru, оба бойца также выступят в качестве наставников реалити-шоу RCC Fight Show. Участники шоу проведут бои за право подписать контракт с лигой. Шлеменко и Исмаилов взяли на себя подготовку финалистов и будут секундировать спортсменов во время финалов.

Поединок между Исмаиловым и Шлеменко будет рассчитан на пять раундов. Изначально он должен был состояться в июле, но был перенесён из-за травмы Магомеда.

В активе 37-летнего Шлеменко 61 победа по правилам смешанных единоборств и 13 поражений. Исмаилов в MMA одержал 17 побед, потерпел три поражения и один бой свёл ничью.