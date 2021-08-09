Люке победил Кьезу удушением в первом раунде

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Перовский суд Москвы арестовал профессионального боксёра Арутюна Аветисяна по делу о разбойном нападении с оружием на мужчину. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, суд избрал Аветисяну меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца по делу, возбуждённому по ч. 3 ст. 162. Спортсмен оказался замешан в спланированной преступной...