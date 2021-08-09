Люке победил Кьезу удушением в первом раунде

Бразильский полусредневес Висенте Луке (21-7-1) победил в первом раунде удушением Д'Арсе американца Майкла Кьезу (18-5) на турнире UFC 265 в Хьюстоне (США).
В первом раунде Луке поддавливал в стойке, а Кьеза безуспешно пытался сократить дистанцию, чтобы навязать борьбу, но комбинацией в стойке разбил бразильцу лицо, а затем и провёл тейкдаун, зашёл за спину и попытался душить из-за спины, но потерял позицию и попался уже на ответное удушение Д'Арсе от Луке. После боя бразилец вызвал на бой действующего чемпиона UFC в полусреднем весе Гилберта Бёрнса.
В женском первом наилегчайшем весе американка Тиша Торрес победила единогласным решением судей соотечественницу Анджелу Хилл.
Как сообщалось ранее, в Лас-Вегасе прошёл очередной турнир компании UFC, в главном бою которого американский средневес Шон Стрикленд победил по очкам ямайца Юрайю Холла.