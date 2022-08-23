Один из самых титулованных борцов мира не выступит на Спартакиаде в Казани Борец Абдулрашид Садулаев не выступит на Спартакиаде в Казани

Фото: United World Wrestling / Kadir C/Global Look Press

Абдулрашид Садулаев

Российский борец вольного стиля, двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Абдулрашид Садулаев не примет участия в Спартакиаде в Казани. Об этом сообщил MMA.Metaratings.ru президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, который также подвёл итоги турнира по греко-римской борьбе.

За исключением Мусы Евлоева все сильнейшие борцы греко-римского стиля приняли участие в соревнованиях. Отметил бы победы наших лидеров Романа Власова и тяжеловеса Сергея Семёнова. Сейчас мы ждём начала соревнований по женской борьбе, а затем и по вольной, где также примут участие все сильнейшие спортсмены за исключением Абдулрашида Садулаева, — рассказал Мамиашвили.

Спартакиада по летним видам спорта проходит с 10 августа по 2 октября в 12 регионах России. Медали разыгрываются в 39 дисциплинах.

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