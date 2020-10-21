Лучший боец Украины получил небитого соперника

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Украинский полусредневес Ярослав Амосов, выступающий в Bellator, проведёт следующий поединок на 252-м турнире организации в Анкасвилле 12 ноября.

Как сообщает Prime Fight Management, представляющая интересы спортсмена, его соперником станет непобеждённый американец Логан Стойли. Амосов идёт на победной серии из 24 боёв, за что получил неофициальное прозвище Украинский Хабиб. В последнем бою в августе он победил техническим нокаутом Марка Леммингера.

Как писал NEWS.ru, чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Абу-Даби, посвящённой турниру UFC 254, сравнил свои достижения с наследием величайших боксёров-тяжеловесов.