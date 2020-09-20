Легенда UFC: Гейтжи — самый неудобный по стилю соперник Хабиба

Один из лучших британских бойцов в истории Брэд Пикетт, проведший 14 поединков в октагоне против топовых соперников, после завершения карьеры работает комментатором на турнирах лиги ACA. В эксклюзивном интервью NEWS.ru он поделился впечатлениями от российских ММА, объяснил, почему уже не вернётся в клетку, а также рассказал, в чём заключается феномен Петра Яна и почему он считает Джастина Гейтжи крайне опасным и неудобным соперником для Хабиба Нурмагомедова.

— Как началось ваше сотрудничество с АСА и какое впечатление оставляет эта организация?

— Я комментирую её турниры уже несколько лет. После того как я закончил карьеру бойца UFC, я поработал на нескольких турнирах АСВ (Absolute Championship Berkut, предшественница АСА. — NEWS.ru). Мы хорошие друзья с Алексеем Яценко, и мне было интересно попробовать себя в качестве комментатора. Затем наше сотрудничество продолжилось и в АСА. Организация мне очень нравится, потому что здесь выступают ведущие спортсмены, которые показывают очень яркие и зрелищные бои. Определённо АСА — одна из сильнейших компаний в мире, и я всегда с нетерпением жду её турниров.

— А что вы думаете о развитии ММА в России в целом? В чём видите основные различия в работе индустрии единоборств здесь и в Америке?

— Конечно, ММА здесь проходят ещё тот путь развития, который уже прошли в Америке, где они и зародились, но я не думаю, что у России будет какой-то иной путь. К тому же ваш национальный вид спорта — боевое самбо — очень похож на ММА и является отличной возможностью для молодых бойцов получить нужные навыки. Поэтому в России сейчас очень много классных бойцов, которые выступают во всех крупнейших лигах мира: UFC, Bellator, ONE. Российские лиги АСА, M-1, Fight Nights подготовили многих топовых российских бойцов. В России бойцовские традиции одни из лучших в мире.

— Три года назад вы закончили карьеру, но впоследствии ходили слухи, что вы можете провести бой в АСА. При каких условиях вы готовы вернуться в клетку?

— Я не думаю о возвращении. Я добился всего, что мог, в этом спорте, а если бы я вернулся в бои сейчас, вряд ли смог бы показать то, что хотел. Я выступал на очень конкурентном уровне и хотел бы оставаться конкурентным, но я не уверен, что смогу конкурировать с этими зверями, которые выступают в АСА сейчас. Просто посмотрите на них. Я, конечно, люблю бросать себе вызовы, но это точно не тот случай, когда это имеет смысл.

Брэд Пиккет sherdog.com

— Но у вас было предложение подраться на турнире АСА?

— В 2018 году я должен был подраться на турнире АСВ в Лондоне, но потом турнир отменили, и мой дебют так и не состоялся.

— В вашем родном дивизионе — новый чемпион из России Пётр Ян. Как долго продлится его царствование и кто из соперников наиболее опасен для него?

— Пётр очень-очень крепкий парень. У него отличная боксёрская база, и он прекрасно пользуется ей в ММА. Но пока у него было не так много боёв в UFC против сильнейших оппонентов, чтобы понять, насколько он уязвим. Но я уже оценил, что многие бойцы стараются избегать встречи с Яном, понимая, насколько он опасный соперник. Но думаю, что главные испытания в его карьере ещё впереди.

— Каков ваш прогноз на противостояние Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гейтжи?

— Для меня это очень интересный бой. Немногие обращают внимание, насколько у Гейтжи хорошая борцовская подготовка, но он ею не пользуется, предпочитая стоять в стойке и рубиться. Возможно, стилистически это один из самых неудобных соперников для Хабиба. Он обладает очень мощным ударом и достаточно хорошо борется, чтобы создать проблемы Хабибу. Но Хабиб — это уникальный спортсмен. Он просто зверь, поэтому ставить против него всегда сложно.

Хабиб Нурмагомедов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— А почему Гейтжи не пользуется своими борцовскими навыками?

— Мне кажется, много лет занимаясь борьбой, он уже устал от неё, но в то же время он способен использовать борцовские навыки для защиты от тейкдаунов и в клинче. Но в этом бою его борцовская подготовка пройдёт реальный тест. Думаю, Хабиб будет выбрасывать один-два удара, после чего пройдёт в ноги или корпус. Посмотрим, сможет ли Джастин справиться с его мощью.

— Вы провели в UFC 14 поединков, в том числе против многих топовых соперников. Какой бой вы бы назвали самым сложным в своей карьере?

— У меня действительно было, как вы сказали, несколько соперников высочайшего уровня, но мои любимые бои, которые я чаще всего вспоминаю, были не с ними. Я больше вспоминаю бои с близким решением судей, где мне пришлось отдать все силы, чтобы добиться победы, например с Майком Истоном или Иваном Менхиваром. С точки зрения наследия мой значимый успех — это победа над Деметриусом Джонсоном в 2010 году, он является одним из величайших бойцов в мире. В то же время какой-то бой может на бумаге казаться самым тяжёлым, а на деле это не так.

— Что вы думаете о ситуации со второй волной COVID-19 в Европе. Сейчас болельщики снова могут наслаждаться спортивными состязаниями, но из-за роста заболеваемости в европейских странах всё чаще говорят о новых ограничениях. Насколько они могут затронуть проведение соревнований?

— Я не учёный, чтобы делать прогнозы на этот счёт. Но такие разговоры не могут не вызывать беспокойства. Мне бы хотелось, чтобы мир вернулся к нормальной жизни как можно быстрее. Пожалуйста, хватит уже с нас этих ограничений.