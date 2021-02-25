Крылов оценил свою готовность к бою с Анкалаевым в UFC

https://static.news.ru/photo/c2c4569a-775a-11eb-b8f6-96000091f725_660.jpg Никита Крылов Фото: nikitakrylovufc/instagram.com

Российский боец UFС Никита Крылов оценил свою готовность к поединку с соотечественником Магомедом Анкалаевым на турнире UFC Fight Night 186, который состоится в предстоящий уик-энд в Лас-Вегасе.

Чувствую, что вышел на пик формы. Магомед более подготовлен, чем мой предыдущий соперник Джонни Уокер, поэтому у него будет трудно найти слабые стороны, но посмотрим, как сработает то, что мы ему приготовили. Мы много работали с левшами в ходе подготовки к бою, — приводит слова Крылова Fighttime.

Уроженец Луганской области Крылов после политических событий на Украине 2014 года перебрался в Россию, где постоянно живёт и тренируется. Бой с Анкалаевым станет соглавным событием вечера, в котором выяснят отношения топовые тяжеловесы Жаирзинью Розенстрёйк и Сириль Ган.

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