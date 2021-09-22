Драку заказывали: самый безбашенный боец UFC вернётся спустя семь лет

25 сентября UFC возвращается на главную арену Лас-Вегаса, которая вновь будет заполнена зрителями. Грандиозный турнир возглавят два титульных поединка Александр Волкановски — Брайан Ортегса и Валентина Шевченко — Лорен Мёрфи, а кроме них в клетку вернётся несравненный Ник Диас и россиянин Шамиль Абдурахимов, которого ждёт очень серьёзное испытание. NEWS.ru рассказывает о главных поединках UFC 266.

Бой в среднем весе. Ник Диас — Робби Лолер. Шансы 50 на 50

Робби Лолер RobbieRuthlessLawler/facebook.com

Хотя формально это будет третий по значимости бой вечера, но по степени ожидания фанатами он явно на первом месте. Стоктонский хулиган вернётся в октагон спустя почти восемь лет, чтобы сразиться с другим таким же бескомпромиссным ветераном Робби Лолером. Поединок рассчитан на пять раундов, а потому попкорна нужно брать побольше. В каком состоянии сейчас главный любитель канабиса в мире ММА, сейчас не знает никто, но в своё время он закатывал невероятные поединки. Возможно, снятие запрета на марихуану также способствовало его возвращению, как и пустеющий кошелёк. Лолер тоже давненько не выигрывал, а именно после победы над Дональдом Серроне в 2017 году. С тех пор он потерпел четыре поражения к ряду от Рафаэла дос Анжоса, Бена Аскрена, Колби Ковингтона и Нила Мэгни, а теперь возвращается в средний вес ради этого супербоя. Примечательно, что соперники встречались 17 лет назад на UFC 47, и тогда Диас нокаутировал Лолера.

Титульный бой в полулёгком весе. Александр Волкановски — Брайан Ортега. Шансы 60 на 40

Невысокий, но невероятно быстрый чемпион Волкановски находится в шаге от своей десятой победы в UFC. После того, как он дважды побил Макса Холлоуэя ему прочат будущее одного из самых доминирующих чемпионов в этом дивизионе. Лёгкий на ногах и быстрый, как ртуть, австралиец неудобен для любого соперника тем, что не даёт по нему попасть, а сам выбрасывает массу ударов. При этом достаточно прочно стоит на ногах, что осложняет задачу любому борцу. Однако Брайан Ортега может стать самым неудобным его соперником. За счёт преимущества в росте и длине рук, у него будет шанс удержать бой на дистанции. К тому же он хорош в исполнении удушающих приёмов, которые успешно применял и против невысоких и коренастых соперников. В противостоянии тренеров шоу The Ultimate Fighter Волкановски уже одержал разгромную победу: в финале дрались только его подопечные, а в личном бою он также фаворит.

Титульный бой в женском легчайшем весе. Валентина Шевченко — Лорен Мёрфи. Шансы 95 на 5

Валентина Шевченко bulletvalentina/instagram.com

Вместо третьего боя с бразильянкой Амандой Нуньес Шевченко продолжают кормить слабой оппозицией из начисто зачищенного ей дивизиона. Уроженка Киргизии с паспортами России и Перу в весе до 57 кг ещё ни разу не столкнулась с достойным сопротивлением соперницы, а уж 38-летней американке не поможет и прозвище «Счастливчик». Мёрфи заслужила этот бой пятью победами кряду, а в одном из поединков победила первую девушку-бойца из Узбекистана Лилию Шакирову. Интрига боя лишь в том, сколько времени Валентине понадобится для победы и каким образом она её достигнет, так как она превосходит соперницу в каждом из компонентов боя. В последних поединках она нередко использует борьбу и приёмы для достижения победы.

Бой в тяжёлом весе. Кёртис Блейдс — Жаирзинью Розенстрёйк. Шансы 70 на 30

Два крупных темнокожих тяжеловеса, которым пока так и не удалось добраться до титульного боя, выяснят отношения между собой. Блейдс хоть и отлетел в нокаут от Деррика Льюиса, а раньше дважды был разгромлен Франсисом Нганну — главный фаворит, так как всё-таки остаётся самым мощным борцом в дивизионе. Возможности Розенстрёйка в этом компоненте не известны, но Алистар Оверим переводил его в партер довольно легко. Голландец будет работать вторым номером и полагаться на свой мощный разовый удар, который потушил свет не одному оппоненту, а подбородок американца не из гранита сделан.

Бой в женском наилегчайшем весе. Джессика Андраде — Синтия Кальвильо. Шансы 70 на 30

Обе топовых спортсменки в этом бою попытаются реабилитироваться за поражение. Экс-чемпионка в первом наилегчайшем весе Джессика Андраде после поражения от Валентины Шевченко решила остаться в дивизионе и вполне может сохранить топовый статус и стать хорошим тестом для будущих претенденток. Несмотря на скромный рост, она обладает большой физической мощью и способна как решить исход боя в борьбе, так и нокаутировать соперницу. Кальвильо прервала беспроигрышную серию из четырёх поединков, уступив Кэтлин Чукагян. Борьба — её слабая сторона, а потому она вряд ли справится с бразильянкой.

Бой в тяжёлом весе. Шамиль Абдурахимов — Крис Докос. Шансы 35 на 75

Российский тяжеловес-ветеран не дрался два года после поражения от Кёртиса Блейдса, когда стал героем-мемов про первого дагестанца, которого забороли. После этого ему мешали выступить проблемы с визой, коронавирус в тренировочном лагере и другие причины. Наконец, Шамиль выйдет в октагон против более молодого и очень непростого соперника. Крис Докос известен прежде всего как сильный нокаутёр, который во всех трёх своих боях досрочно вырубал соперником, а последний скальп снял с Алексея Олейника. Тут Абдурахимов как раз будет вынужден искать счастья в борьбе, и если ему не удастся перевести бой в партер, его ждут те же проблемы, что и предшественников. Докос же в случае победы будет драться уже с элитными тяжеловесами.