Ковалёва мало: лучший боксёр мира снова нашёл громадную жертву

2020 год в боксе (и не только в нём) получился сильно «ободранным», но бой Сауля Альвареса и Каллума Смита поставит на нём маленькую заплатку. Мексиканец и англичанин подерутся 19 декабря где-то в США. Для Канело это будет первый бой после брутального нокаута Сергея Ковалёва 13 месяцев назад. Сергей тогда оказал достойное сопротивление и даже взял три-четыре раунда, но сейчас лучшего боксёра планеты ждёт испытание посложнее.

Лучший против высочайшего

В боксе, как и в любом другом бизнесе, всё должно быть красиво. Именно поэтому в ноябре-декабре ведущие промоутеры активизировались и стали организовывать большие бои. Нужно же ударно закрыть год. Вроде бы мелочь, но тем же Канело, Кроуфорду или Усику намного приятнее успеть провести поединок в 2020-м, чем откладывать всё на 2021-й и допустить простой в целый календарный год.

Можно ли назвать Альвареса лучшим в этом бизнесе? Сейчас скорее да, чем нет: Ломаченко недавно проиграл, Усик пока не до конца реализовал себя в супертяжах, а отпуск Фьюри, кажется, затягивается. У Канело есть всё, чтобы назвать себя королём бокса.

Единственный, кто может с этим не согласиться и иметь для этого основания — Теренс Кроуфорд. В отличие от Канело он ещё никому не проигрывал (хотя он и с Флойдом Мейвезером не дрался), но был чемпионом «всего лишь» в трёх весовых категориях, в то время как мексиканец — в четырёх. Им бы подраться, конечно, — размеры позволяют придумать общую весовую категорию, — и это был бы самый крутой бой, который только можно вообразить.

Но это — мечты, а в реальности Канело ждёт сложнейший вызов из возможных на данный момент. Британец Каллум Смит — уникальный боксёр в своём роде. Его рост составляет 191 сантиметр, что для суперсреднего веса самый большой показатель в мире. Каллум в среднем на 10 см выше всех соперников по дивизиону и аж на 18 см выше Канело.

При этом нельзя сказать, что Смит — тощий или неуклюжий, это — гора мышц, способная двигаться на чемпионской скорости и бить так, что соперники складываются в гармошку. Он давно является доминирующей силой в своём весе, обладателем трофея Мухаммеда Али-2018, чемпионом мира с 2017 года. Он будет рассматривать Канело как выскочку, покусившуюся на то, что принадлежит ему давно и по праву.

Каллум Смит K-G Z Fougstedt/Global Look Press

Смит не только выше Альвареса на голову, но и руки у него значительно длиннее — на 19 см (198 и 179 см). Плюс он не знает поражений (27-0). Всё это делает его самым опасным соперником Канело со времён чуть ли не Флойда Мейвезера (2014). Как минимум, со времён Головкина. Любители бокса хорошо помнят два боя мексиканца с Геннадием, оба из которых получились сколь захватывающими, столь и скандальными.

В первом поединке Головкин смотрелся чуть лучше и победил бы, если бы не удивительная Аделаида Бёрд — рефери, насчитавшая 118 — 110 в пользу Канело и получившая за это дисквалификацию. Второй поединок был, скорее, равным, но там Альваресу отдали минимальную победу, с чем в Казахстане категорически не согласились.

Судьи вообще нередко принимали удивительные решения в пользу Канело, чего только стоит ничейная карточка в бою с Флойдом. Интересно, как они посчитают бой со Каллумом, если до этого дойдёт.

Брат за брата

Будет у Смита и ещё одна большая мотивация отлупить Альвареса. Четыре года назад Канело встречался со старшим братом Каллума — Лиамом Смитом. Тот бой был почти односторонним в пользу мексиканца и закончился техническим нокаутом в девятом раунде. Сауль тогда сначала рассёк Лиаму бровь, а затем пробил ему печень.

Кстати, удары по корпусу почти наверняка станут ключом к победе для Сауля и на этот раз. А куда ещё бить, если голова соперника находится на расстоянии полутора метров от тебя, а руки тянутся всего на 80-90 сантиметров? Канело будет охотиться за печенью Каллума, она у англичан не всегда бывает крепкая «благодаря» очень вкусному пиву.

Так или иначе, бой со Смитом будет для Альвареса крайне сложным, ведь если британец всё сделает идеально, то он просто не пустит Канело к себе. Есть же в боксе железное правило, что большой хороший боксёр побеждает маленького хорошего боксёра. Оно работает за редким исключением: если маленький боксёр не просто хороший, а удивительный, прекрасный, замечательный и все остальные эпитеты русского языка.

Таковым являлся, к примеру, Мэнни Пакьяо, избивавший ребят вроде Оскара де ла Хойи и Мигеля Котто, которые были в полтора раза больше. Таким почти уже стал и сам Канело, когда нокаутировал Сергея Ковалёва. Не то что бы от боя со Смитом зависит величие мексиканца — ему уже и так гарантировано место в зале славы, — но победа в этом поединке сделает его наследие ещё более «сочным».