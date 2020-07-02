По итогам 2019 года двое российских бойцов Пётр Ян и Тимофей Настюхин стали номинантами престижной премии в мире смешанных единоборств. Ян претендует на ММА-Оскар в категории «Прорыв года», а сенсационно нокаутировавший экс-чемпиона UFC Эдди Альвареса кемеровский боец — в категории «Апсет года». NEWS.ru объясняет, почему именно российские бойцы достойны этой награды.

Первым был Хабиб

Номинация World MMA Awards, учреждённая журналом Fighters Only, победители в которой получают серебряные статуэтки, считается самой престижной в мире смешанных единоборств, своего рода Оскаром. Впервые награждение прошло по итогам 2008 года. Постепенно число номинаций расширилось до 22, но в самой престижной «Боец года» только два атлета победили дважды: Джон Джонс в 2011 и 2012 годах и Конор Макгрегор в 2015-м и 2016-м. Успех спортсменов определяется форматом голосования, которое проводится онлайн среди болельщиков, а жюри лишь предлагает кандидатуры.

Премия появилась, когда пик карьеры величайшего российского тяжеловеса Фёдора Емельяненко был пройден, поэтому ему не досталась ни одна из статуэток. Однако победивший его бразилец Фабрисиу Вердум был отмечен премией «Приём года». Первым российским лауреатом в 2016 году стал Хабиб Нурмагомедов, победивший в номинации «Интернациональный боец года», которая вручается спортсменам, живущим за пределами Америки. Ни до ни после россияне статуэток не получали, однако по итогам 2019 года сразу двое наших соотечественников попали в номинанты. Итоги голосования и вручение наград в связи с пандемией коронавируса были перенесены с июля на осень.

Хабиб Нурмагомедов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Беспощадный экспресс, взорвавший легчайший вес

Пётр Ян по прозвищу Беспощадный всего за пару лет стремительно ворвался в элиту UFC. Для того чтобы стать официальным претендентом на чемпионский титул, ему хватило шести боёв и полутора лет. При этом в отличие от многих бойцов он не выбирал соперников, не просил запредельные гонорары, а выходил в октагон при первой возможности, уничтожая тех, кого ему давали матчмейкеры. При этом он не топтался на месте, а увеличивал уровень соперников с каждым боем. 2019 год получился ударным и ознаменовался тремя яркими победами.

Первые из них были одержаны над неудобными для любого бойца топовыми спортсменами Джоном Додсоном и Джимми Риверой. Каждый из них никогда в своей карьере не встречался с ударниками такого класса, как Ян. Россиянин доминировал в стойке на протяжении трёх раундов, превосходя оппонентов в ударной мощи, передвижении по клетке и бойцовском интеллекте. Вишенкой на торте оказался декабрьский бой с легендарным Юрайей Фейбером, членом зала славы UFC. Этот боец — первая настоящая звезда ММА в весах ниже 70 кг и, хоть он и не стал чемпионом UFC, бесчисленное число раз дрался за пояс. Даже в 40 лет он представлял опасность для любого соперника, но Ян устроил ему настоящую трёпку, которая завершилась нокаутом от удара ногой в голову в третьем раунде.

Петр Ян и Юрайя Фейбер Hans Gutknecht/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соперники россиянина в номинации «Прорыв года» вполне достойные, но по ряду причин Ян выглядит предпочтительнее. Хорхе Масвидаль также одержал три победы, причём все нокаутами, однако бойца с 13-ю поражениями в карьере сложно назвать «прорывом». Австралиец Алекс Волкановски и китаянка Вейли Чжан стали чемпионами в своих весовых категориях и одержали по две победы. Их нынешний статус предполагает оценку уже как состоявшихся звёзд. К тому же Чжан претендует ещё на две номинации — «Женщина-боец года» и «Международный боец года». Наконец, Гилберт Бёрнс свои главные победы одержал уже в 2020 году над Демианом Майей и Тайроном Вудли, получив право сразиться за титул.

При этом все эти бойцы, за исключением Чжан, довольно долго выступают в UFC, а Ян максимально быстро совершил прорыв к титульному бою и заодно привлёк дополнительный интерес к не самому популярному легчайшему дивизиону. В своих поединках он сочетает мастерство со зрелищностью и умеет привлечь к себе внимание не только в октагоне, но и за его пределами.

Вырубил легенду UFC быстрее Макгрегора

Кемеровский боец Тимофей Настюхин — это не звезда ММА в привычном понимании слова, а боец, умеющий удивлять. В карьере 30-летнего россиянина казахского происхождения были взлёты и падения, обидные поражения. К 30 годам он получил статус «тёмной лошадки», одного из ярчайших легковесов азиатской лиги One, но явно не топового бойца. В Гран-при легковесов его пригласили лишь для того, чтобы он поприветствовал в новой лиге и красиво проиграл живой легенде, бывшему чемпиону UFC и Bellator Эдди Альваресу, по праву считавшемуся одним из лучших легковесов последнего десятилетия.

Тимофей Настюхин Timofey Nastyukhin/facebook.com

Видимо, также думал и Альварес, вышедший на бой явно не в тонусе. По ходу первого раунда Тимофей несколько раз потряс легенду, а в концовке добил жёсткими ударами, сотворив одну из главных сенсаций года в азиатском промоушене. Впечатлённый победой босс One тут же распорядился выписать парню премию в размере $50 тыс., однако дальнейшему продвижению в Гран-при Настюхину помешала серьёзная травма.

Конкуренты россиянина в этой номинации — всё тот же Александр Волкановски, победивший в титульном бою Макса Холлоуэя, Генри Корралес, вырубивший борца-проспекта Арона Пико в Bellator, Хама Уорти, остановивший Девонте Смита, и Кай Асакура, неожиданно отобравший пояс чемпиона RIZIN у Кёдзи Хоригути. Однако лишь последний по масштабу сенсации может поспорить с россиянином. Всё-таки Волкановски был официальным претендентом на титул и не таким явным андердогом, а соперников двух других номинантов никак нельзя причислить к элите ММА. Альварес же — это самый звёздный «скальп», снятый в прошлом году бойцами не из элиты рейтингов.