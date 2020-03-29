Фото: instagram.com/dc_mma

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ищет себе невесту для создания семьи через страницу своего Instagram.

Я в поисках невесты для создания семьи! Мое сердце никем не занято! — написал Емельяненко под постом. 38-летний боец дважды состоял в браке, второй был заключён в стенах Московского СИЗО....