Боец смешанного стиля (ММА) Даниэль Кормье готов завершить карьеру раньше планируемого, если вызванная коронавирусом пауза затянется до осени.
Мы планируем провести поединок летом, в конце лета. Если ситуация нормализуется только поздней осенью, зимой, то шансов на проведение боя не останется и я завершу карьеру, — цитирует Кормье Bloody Elbow.
Ранее бывший чемпион Ultimate Fighting Championship в тяжёлом и полутяжёлом весе объявил, что хотел бы завершить карьеру третьим боем с соотечественником Стипе Миочичем, писал NEWS.ru.
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