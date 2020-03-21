Мы уже ведёт переговоры и обсуждаем условия. Пока не можем назвать место и время, но у меня точно остался один бой. Я не хотел бы сражаться с молодыми парнями, а Миочичу как раз исполнится 38 лет. Я должен ещё раз подраться с этим стариком. Сейчас в мире творится настоящее безумие, поэтому всё это ещё писано вилами на воде, — рассказал Кормье в чате с Камару Усманом.