Бывший чемпион Ultimate Fighting Championship в тяжёлом и полутяжёлом весе американец Даниэль Кормье объявил, что хотел бы завершить карьеру третьим боем с соотечественником Стипе Миочичем.
Мы уже ведёт переговоры и обсуждаем условия. Пока не можем назвать место и время, но у меня точно остался один бой. Я не хотел бы сражаться с молодыми парнями, а Миочичу как раз исполнится 38 лет. Я должен ещё раз подраться с этим стариком. Сейчас в мире творится настоящее безумие, поэтому всё это ещё писано вилами на воде, — рассказал Кормье в чате с Камару Усманом.
Также боец отметил, что Усман мог бы провести очередную защиту титула в тот же вечер, что состоится и его прощальный бой.
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