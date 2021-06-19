Корейский Зомби победил Иге в главном бою UFC в Лас-Вегасе

https://static.news.ru/photo/a7a6da1e-d16d-11eb-b230-96000091f725_660.jpg Чжан Сун Чжун Фото: chansungjung/vk.com

В главном бою очередного турнира UFC в Лас-Вегасе корейский полулегковес Чжан Сун Чжун (17-6), более известный как Корейский Зомби, победил по очкам гавайца Дэна Иге (15-4).

Соперники осторожно начали первый раунд, в ходе которого Иге удалось несколько контратак на скорости, а Чжан Сун Чжун удивил соперника переводом в партер и уверенным контролем на земле. В самом начале второго раунда Корейский Зомби сбил с ног соперника, но Иге при этом не был потрясён и быстро вскочил и продолжил бой, а в концовке уже сам полез в борьбу, но отдал спину сопернику в партере. Чжун и дальше использовал своё преимущество в борьбе, забирая раунд за раундов, несмотря на полученное рассечение.

В четвёртой пятиминутке Иге перехватил инициативу, понимая что бой ускользает от него по очкам, а кореец получил сильное рассечение у левого глаза. В концовке раунда Чжун снова провёл тейкдаун. В заключительном раунде Иге пошёл ва-банк и навязал жёсткий размен сопернику и постоянно оказывал на него давление, но снова отдал концовку в партере. По итогам пяти раундов все трое судей отдали победу Корейскому Зомби со счётом 49:46 (двое) и 48:47.

Как сообщалось ранее, российский боец украинского происхождения, выступающий в тяжёлом весе Алексей Олейник проиграл по очкам украинцу молдавского происхождения Сергею Спиваку.