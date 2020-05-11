Возвращение UFC прошедшим в минувший уик-энд грандиозным турниром в дело встряхнуло не только индустрию единоборств, но и весь спортивный мир. Конор Макгрегор начал активно готовить почву для собственного возвращения и совершил очередную атаку на героя UFC 249 Джастина Гейтжи и своего давнего визави Хабиба Нурмагомедова. NEWS.ru объясняет, почему реванш ирландца с россиянином — то, что нужно спорту в это непростое время.

Макгрегор атакует

Для харизматичного ирландца, о существовании которого на фоне пандемии мир начал забывать, пришло подходящее время расчехлить свою шашку и броситься рубить врагов. Можно спорить о том, входит ли он в число лучших бойцов в истории, но в умении делать шоу на ровном месте ему нет равных. Первым объектом критики стал новоиспечённый временный чемпион Джастин Гейтжи, которому Конор припомнил прошлые высказывания.

Джастин Гейтжи Scott Taetsch/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Больше никогда не говори о том, что ты представляешь великую страну США. Ни один настоящий американец не позволит представлять свои интересы члену террористической ячейки. Ты слеп и глуп, и я оставлю тебя без работы. Я расправлюсь с тобой, как мясник. Выбью тебе зубы и сделаю из них ожерелье, — написал Макгрегор в Twitter Гейтжи, попутно зацепив и его менеджера Али Абдель-Азиза.

Не оставил ирландец без внимания и отказ Нурмагомедова от боя с Тони Фергюсоном на турнире 249. Многие в бойцовском мире, в том числе и сам Фергюсон, сочли пандемию и невозможность выехать из России на бой недостаточно уважительными причинами. К тому же в то время у Хабиба были варианты, как вернуться в США, но он решил не рисковать после уже сорванной подготовки.

Хабиб, ты абсолютный позорник. Суетливая и прячущаяся крыса. Стало ясно то, что все и так знали. Позор для настоящего бойца, — обратился к своему бывшему сопернику Макгрегор.

Кроме того, ирландец заявил, что о «смелости» Хабиба можно слагать легенды и человек, который «обнимает ноги», не может быть опасным. Нурмагомедов не остался в долгу и напомнил Макгрегору, чем завершилась их первая схватка.

Обнимать ноги? Ты забыл, как я послал тебя в нокдаун или ты пишешь твиты пьяным? Я побил тебя в стойке, разобрал на части в борьбе и абсолютно уничтожил в грепплинге. Заставил тебя хвататься за воздух и в конце концов сдаться. И последнее, не забывай свои слова: «Это просто бизнес», — написал Нурмагомедов в Twitter.

Yes, we remember you, you was so nice that night, be same, donât be fake. pic.twitter.com/SOcLb5jjKX — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) May 11, 2020

Бой Хабиба с Гейтжи не станет блокбастером

По сообщениям американской прессы, прошедший турнир UFC собрал 700 тысяч продаж платных трансляций. Это хороший показатель, но достигнут он на фоне двухмесячного простоя и накопившейся тоски фанатов по большим зрелищам. Для настоящих кассовых шоу в будущем нужны звёзды. Чемпион в тяжёлом весе Стипе Миочич отказывается драться до окончания пандемии, Джон Джонс снова попал в переплёт с законом, а потому лёгкий вес остаётся главным источником потенциальных блокбастеров. Противостояние Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном войдёт в историю, как один из самых ожидаемых боёв, который так и не удалось организовать. Дэйна Уайт уже анонсировал поединок российского чемпиона с Гейтжи, но не факт, что и он состоится.

Тони Фергюсон tonyfergusonxt/instagram.com

Во-первых, Тони Фергюсон и Колби Ковингтон могут подтвердить, что титул временного чемпиона UFC не гарантирует боя за полноценный пояс. Во-вторых, противостояние двух клиентов Абдель-Азиза выглядит крайне скучным и предсказуемым. Бой Хабиба с Гейтжи может стать копией поединка с Дастином Порье. Нурмагомедов будет избегать опасных разменов в стойке с крепким ударником и переводить бой в партер при первой возможности, а Гейтжи давно уже не практиковался в борьбе и не противостоял борцам такого уровня. Кроме того, американец не обладает разовым нокаутирующим ударом, что снижает его шансы на лаки-панч. Наконец, насколько хорош Гейтжи в рубке в клетке, настолько слабый из него оратор, а потому провоцировать Хабиба на ответные выпады он не сможет.

Финансы важнее спорта

В бою с Макгрегором чисто спортивной интриги не больше, да и как можно считать его адекватным претендентом на титул, если он после поражения от Нурмагомедова побил в другой весовой категории только едущего с ярмарки Ковбоя Дональда Серроне. Но сейчас, когда UFC несёт беспрецедентные расходы на безопасность бойцов и организацию тестирования, вкладывается в строительство бойцовского острова и не добирает на билетах, денежная составляющая выходит на первый план в сравнении со спортивной.

Конечно, Уайт уже говорил, что не хотел бы выставлять Макгрегора на турнир без зрителей, так как он только на билетах способен принести $20 млн, но сам ирландец рвётся в бой и, по сути, начинает раскрутку будущего реванша. Да и других ярких вывесок для грандиозного осеннего шоу у UFC сейчас нет. К тому времени, конечно, вряд ли разрешат проводить турниры с заполненными трибунами, однако народ массово выйдет на работу и появится платёжеспособный спрос на шоу.

При этом эти двое будут подогревать интерес к турниру на протяжении нескольких месяцев огненными высказываниями, необычными акциями и умелой актёрской игрой, в которой сложно отличить хайп от реальной ненависти. Хорошему парню Гейтжи придётся на время посторониться, а уж потом сразиться с победителем за своё наследие в истории ММА.