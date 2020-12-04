Кикбоксер Кондратьев проиграл Григоряну нокаутом на турнире ONE

Российский кикбоксер Иван Кондратьев, выступающий в полулёгком весе, проиграл нокаутом во втором раунде экс-чемпиону Glory армянину Марату Григоряну в главном бою турнира ONE: Big Bang в Сингапуре.
Поединок начался с обмена ударами с дистанции, в котором левша Кондратьев ничуть не уступал именитому оппоненту, а в конце первого раунда отправил Григоряна в нокдаун правым боковым навстречу. Армянину было непросто приспособиться к левосторонней стойке россиянина и сдерживать его напор, но он был вынужден обострять бой во втором раунде и в середине второго раунда отправил Кондратьева в нокаут ударом левой по печени.
В соглавном поединке по правилам ММА в полулёгком весе американец Гарри Тонон победил единогласным решением судей японца Коёми Мацусиму.
Как писал NEWS.ru, уральская лига RCC проведёт очередной турнир по смешанным единоборствам в Екатеринбурге 19 декабря.