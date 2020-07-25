Казахский боксёр Ербосынулы завоевал три чемпионских титула в Минске

В Минске прошёл международный турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стал бой во втором среднем весе за титулы чемпиона Азии по версии WBC, WBA International и WBO Global.
Казахстанец Айдос Ербосынулы (14–0, 9 КО) одержал уверенную победу по итогам десятираундового боя над немцем нигерийского происхождения Нуху Лавалем (27–7, 15 КО). Лаваль по ходу боя проиграл в каждом из раундов и дважды оказывался в нокдауне. В итоге все трое судей отдали победу Ербосынулы со счётом 100:88 (двое) и 100:87.
В соглавном бою вечера другой казахстанский проспект Нурсултан Жангабаев сенсационно проиграл французу Санди Месау. В седьмом раунде рефери остановил поединок из-за сильного рассечения у Жангабаева, зафиксировав первое поражение в его карьере.
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