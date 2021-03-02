Кадыров уговорил Чимаева продолжить карьеру в ММА

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Глава Чечни Рамзан Кадыров позвонил шведскому бойцу ММА Хамзату Чимаеву после того, как тот объявил о завершении карьеры. По словам чеченского лидера, ему удалось уговорить бойца продолжить выступления.

Я сказал ему, что от этой новости расстроился весь чеченский народ. Напомнил Чимаеву, что на его победу возлагает большие надежды наша молодёжь, — написал глава Чечни на своей странице во «ВКонтакте».

Кадыров добавил, что он объяснил бойцу важность продолжения его карьеры для каждого чеченца, в ответ на что Чимаев пообещал восстановиться в кратчайшие сроки.

А это значит, что Хамзат не уходит и будет биться до конца, — заключил Кадыров.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал заявление Чимаева о завершении карьеры. По словам Уайта, Чимаев написал пост о завершении карьеры под эмоциями и «никуда он не уйдёт».

Как сообщал NEWS.ru, боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев, представляющий Швецию, заявил о завершении спортивной карьеры.