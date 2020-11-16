Избившему Харитонова бойцу предъявили обвинение

https://static.news.ru/photo/dfeb9ea0-2844-11eb-b393-fa163e074e61_660.jpg Адам Яндиев Фото: adam_yandiev_boroda/instagram.com

Бойцу смешанного стиля Адаму Яндиеву предъявили обвинения в нанесении лёгкого вреда здоровью коллеге Сергею Харитонову. Об этом рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева, посетившая Яндиева в ИВС на Петровке.

Я была у Яндиева. Насколько я поняла из беседы с ним, ему предъявили обвинение в нанесении травм Харитонову и второму фигуранту дела. Завтра полиция выйдет с ходатайством о его аресте, — приводит слова Меркачевой ТАСС.

Она также сказала, что Яндиев выглядит ошеломлённым, так как не ожидал такого развития событий и думал, что это будет просто мужской разговор, который не окончится уголовным делом.

Отмечается, что полиция квалифицировала действия Яндиева по пунктам «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ, то есть «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое из хулиганский побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия».

15 ноября Яндиева доставили в отдел полиции для дачи показаний, а затем отправили в изолятор временного содержания.

Как писал NEWS.ru, вечером 13 ноября в Москве в ходе организованного Российским союзом боевых искусств турнира «Битва чемпионов» Яндиев и Харитонов повздорили. В результате нескольких нанесённых ударов Адам сломал Сергею нос и орбитальную кость. Удары, предположительно, были нанесены кастетом или другим твёрдым предметом.

В эксклюзивном интервью NEWS.ru Харитонов рассказал о самочувствии и причинах случившегося.