Избившему Харитонова бойцу предъявили обвинение

Бойцу смешанного стиля Адаму Яндиеву предъявили обвинения в нанесении лёгкого вреда здоровью коллеге Сергею Харитонову. Об этом рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева, посетившая Яндиева в ИВС на Петровке.
Я была у Яндиева. Насколько я поняла из беседы с ним, ему предъявили обвинение в нанесении травм Харитонову и второму фигуранту дела. Завтра полиция выйдет с ходатайством о его аресте, — приводит слова Меркачевой ТАСС.
Она также сказала, что Яндиев выглядит ошеломлённым, так как не ожидал такого развития событий и думал, что это будет просто мужской разговор, который не окончится уголовным делом.
Отмечается, что полиция квалифицировала действия Яндиева по пунктам «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ, то есть «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое из хулиганский побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия».
15 ноября Яндиева доставили в отдел полиции для дачи показаний, а затем отправили в изолятор временного содержания.
Как писал NEWS.ru, вечером 13 ноября в Москве в ходе организованного Российским союзом боевых искусств турнира «Битва чемпионов» Яндиев и Харитонов повздорили. В результате нескольких нанесённых ударов Адам сломал Сергею нос и орбитальную кость. Удары, предположительно, были нанесены кастетом или другим твёрдым предметом.
В эксклюзивном интервью NEWS.ru Харитонов рассказал о самочувствии и причинах случившегося.