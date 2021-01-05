Исмаилов высмеял критику Харитонова

https://static.news.ru/photo/056fbb74-50c8-11eb-bd68-fa163e074e61_660.jpg Магомед Исмаилов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец ММА Магомед Исмаилов ответил своему коллеге Сергею Харитонову, заявившему, что Исмаилова нужно дисквалифицировать пожизненно за массовую драку с Владимиром Минеевым на турнире Fight Nights.

Хочу сказать, что заранее принимаю извинения Сергея Харитонова! Хорошо, что он не может лишить меня пожизненно ничего, — написал Исмаилов на своей странице в Instagram.

Тем самым боец напомнил, как Харитонов пошёл на мировую с избившим его Адамом Яндиевым вопреки обещанию идти до конца и добиваться его наказания.

Инцидент между Исмаиловым и Минеевым произошёл 25 декабря на турнире Fight Nights в Москве при попытке соперников раскрутить реванш. Сторонники Исмаилова проникли в клетку и начали избивать Минеева. По итогам драки промоутерская компания не приняла никаких мер.

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