Исмаилов рассказал о стойкости Штыркова

Конечно, бой был сложный, но, если перед боем с Александром я работал много в стойке и потряс его там, то с Иваном это не получилось. Он очень мощный парень, которого сложно свалить. В конце боя мы с ним оба подсели. Я бил его, а он стоял и всё это выдерживал. Мне было сложно пройти защиту такого мощного соперника. Может быть, за весь бой он поплыл только один раз, — рассказал Исмаилов на пресс-конференции.