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Исмаилов рассказал о стойкости Штыркова

22:48, 13 декабря 2020
Магомед Исмаилов Магомед Исмаилов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец Магомед Исмаилов прокомментировал прошедший с Иваном Штырковым поединок, в котором он одержал победу единогласным решением судей.

Конечно, бой был сложный, но, если перед боем с Александром я работал много в стойке и потряс его там, то с Иваном это не получилось. Он очень мощный парень, которого сложно свалить. В конце боя мы с ним оба подсели. Я бил его, а он стоял и всё это выдерживал. Мне было сложно пройти защиту такого мощного соперника. Может быть, за весь бой он поплыл только один раз, — рассказал Исмаилов на пресс-конференции.

Как сообщал NEWS.ru, российский боец Магомед Исмаилов нанёс поражение соотечественнику Ивану Штыркову в главном бою турнира АСА 115 в Москве.

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