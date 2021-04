Жертва от бокса: как умер 19-летний спортсмен на молодёжном чемпионате мира

Коллапс случился в третьем раунде боя предварительного этапа ЧМ с эстонцем Андреем Виноградовым. Это был бой в категории до 81 килограмма. Рашед после пропущенных ударов опустился на канвас и потерял сознание. Рефери зафиксировал нокаут и вызвал на ринг врачей.

#Jordanese Boxer, Rashed Al-Swaisat finally pronounced dead, 10 days after collapsing in a bout with Anyone Winogradow in Poland #aibaboxing #coreafriqueboxingpromotion #BoxingNews pic.twitter.com/aAiBXNQUPc