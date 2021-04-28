Жертва от бокса: как умер 19-летний спортсмен на молодёжном чемпионате мира

Новость о смерти 19-летнего боксёра пришла во вторник, 27 апреля — спустя 11 дней после боя, где ему стало плохо. Случилось всё на молодёжном чемпионате мира в Польше. Рашед Аль-Свайсат получил повреждения мозга, которые оказались несовместимыми с жизнью.

Коллапс случился в третьем раунде боя предварительного этапа ЧМ с эстонцем Андреем Виноградовым. Это был бой в категории до 81 килограмма. Рашед после пропущенных ударов опустился на канвас и потерял сознание. Рефери зафиксировал нокаут и вызвал на ринг врачей.

#Jordanese Boxer, Rashed Al-Swaisat finally pronounced dead, 10 days after collapsing in a bout with Anyone Winogradow in Poland #aibaboxing #coreafriqueboxingpromotion #BoxingNews pic.twitter.com/aAiBXNQUPc — Core Afrique Boxing Promotion (@CAB_Promotion) April 27, 2021

Боксёру оказывали помощь ещё на ринге, а затем отвезли в больницу польского города Кельце, где и проходил чемпионат мира. Там ему провели операцию по удалению гематомы в головном мозге, после чего перевели в палату интенсивной терапии. К сожалению, спортсмен умер, так и не придя в сознание.

Полиция Польши начала расследование случившегося. Им важно выяснить причину смерти, и здесь есть две возможности: либо к смертельной травме привели удары, пропущенные на ринге, либо у Рашеда Аль-Свайсата ещё до соревнований были проблемы со здоровьем, которые и вызвали такие проблемы.

А пока соболезнования в связи со смертью молодого боксёра выражают коллеги погибшего и официальные лица. В числе них — действующий глава Международной боксёрской ассоциации Умар Кремлёв.

Мысленно мы всей нашей боксёрской семьёй с Рашедем Аль-Свайсатом, его родными, друзьями, товарищами по команде, тренерами и с Иорданской боксёрской ассоциацией. Позвольте мне выразить искренние соболезнования в связи с этой невосполнимой потерей. Рашед всегда будет в наших сердцах и в наших молитвах. Покойся с миром, — написал Кремлёв в Instagram.

Пока полиция и судмедэксперты разбираются в причинах, можно вспомнить других жертв бокса. Точнее сказать — от бокса, потому что в случае с Аль-Свайсатом мы не знаем, стал ли причиной смерти именно удар, либо проблема была задолго до него.

Из самых недавних и громких случаев смерти боксёров на ринге вспоминаются россияне Максим Дадашев и Роман Симаков. Первый в 2019 году напропускал три сотни ударов от пуэрториканца Субриэля Матиаса, покинул ринг на своих ногах, но под руки с тренерами, а в раздевалке потерял сознание. Ему также сделали операцию по удалению гематомы из мозга, но это не спасло ему жизнь, 28-летний Дадашев умер спустя неделю, не приходя в сознание. Как сразу же выяснилось, проблемы с мозгом у него были ещё задолго до смерти, он терял сознание на тренировках неоднократно.

Похожая ситуация — с Симаковым. В 2011 году он проводил бой с Сергеем Ковалёвым и с ринга уже не вышел. В седьмом раунде Крашер отправил его в нокдаун, рефери тут же остановил бой, но было уже поздно. Симаков поднялся, затем у него сразу снова подкосились ноги, и он повис на канатах. Потеря сознания — кома — трепанация черепа — операция — смерть. Роману было 27 лет.

Были и другие свежие примеры. 1 октября 2016 года шотландский боксёр Майк Тоуэлл умер в больнице от травм, полученных за два дня до этого во время боя с Дэйлом Эвансом. Тауэлл улетел в нокаут в пятом раунде, с ринга его унесли на носилках, а затем доставили в больницу, где ему диагностировали кровоизлияние в мозг и ввели в искусственную кому. Спасти 25-летнего боксера врачи не смогли.

В 2017 году умер боксёр из Ботсваны Герберт Нкабити. За день до этого он вышел на ринг против южноафриканца Виллиса Балойи. В шестом раунде 36-летний Нкабити пропустил сильный апперкот в голову и оказался в нокауте. После этого он пожаловался секундантам на затруднённое дыхание и был доставлен в больницу, где при сканировании головы врачи обнаружили у него трещину в черепе. Ещё по пути в госпиталь он потерял сознание. От полученных травм мозга боксёр умер, не приходя в сознание.

Вообще, боксёры разных уровней умирают в большом количестве каждый год. Процессы, которые происходят в мозге во время пропущенных ударов, безопасными не являются. Бесследно они не проходят. Поэтому любой боксёр в любом бою, выходя на ринг, рискует жизнью. Всегда.