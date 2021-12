«Хорошая актёрская игра»: украинский боксёр о поражении Вудли от блогера

Второй поединок между Вудли и Полом завершился в шестом раунде. Экс-чемпион UFC пропустил тяжелейший удар в челюсть и оказался в глубоком нокауте. Таким образом, блогер одержал пятую победу в карьере (четвёртую — досрочно).

I can’t believe that 5x UFC champion wasn’t able to defense himself. Luck punchnope but besides the champion’s titles Tyron is also an actor! It was good acting performance though. pic.twitter.com/uY5VGVgfux