«Хорошая актёрская игра»: украинский боксёр о поражении Вудли от блогера
Сергей Стариков
Сергей Стариков
09:42, 20 декабря 2021
Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Украинский боксёр Иван Редкач выразил мнение, что экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли изобразил нокаут в поединке с известным блогером Джейком Полом, который прошёл 18 декабря в Тампе. На своей странице в Twitter спортсмен похвалил бывшего бойца смешанных единоборств за актёрскую игру.
Не могу поверить, что пятикратный чемпион UFC не смог защитить себя. Удачный удар… Нет, помимо чемпионских титулов, Тайрон ещё и актёр! Это была хорошая актёрская игра, — написал Редкач.
Второй поединок между Вудли и Полом завершился в шестом раунде. Экс-чемпион UFC пропустил тяжелейший удар в челюсть и оказался в глубоком нокауте. Таким образом, блогер одержал пятую победу в карьере (четвёртую — досрочно).
I canât believe that 5x UFC champion wasnât able to defense himself. Luck punchnope but besides the championâs titles Tyron is also an actor! It was good acting performance though. pic.twitter.com/uY5VGVgfux