«Хорошая актёрская игра»: украинский боксёр о поражении Вудли от блогера

Украинский боксёр Иван Редкач выразил мнение, что экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли изобразил нокаут в поединке с известным блогером Джейком Полом, который прошёл 18 декабря в Тампе. На своей странице в Twitter спортсмен похвалил бывшего бойца смешанных единоборств за актёрскую игру.

Не могу поверить, что пятикратный чемпион UFC не смог защитить себя. Удачный удар… Нет, помимо чемпионских титулов, Тайрон ещё и актёр! Это была хорошая актёрская игра, — написал Редкач.

Второй поединок между Вудли и Полом завершился в шестом раунде. Экс-чемпион UFC пропустил тяжелейший удар в челюсть и оказался в глубоком нокауте. Таким образом, блогер одержал пятую победу в карьере (четвёртую — досрочно).

I canât believe that 5x UFC champion wasnât able to defense himself. Luck punchnope but besides the championâs titles Tyron is also an actor! It was good acting performance though. pic.twitter.com/uY5VGVgfux — Ivan Redkach (@ivan_redkach) December 19, 2021

За свою профессиональную карьеру Редкач провёл 31 поединок, одержал 23 победы (18 — нокаутом), потерпел шесть поражений, один раз свёл бой вничью, а ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

Ранее сообщалось, что Пол в ответном поединке с Вудли вышел на ринг в особенных шортах, украшенных часами Rolex. Часы известной марки были вшиты в пояс.