Херринг нокаутировал Фрэмптона и остался чемпионом WBO

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Американский боксёр Джамал Херринг (23-2, 11 КО) победил техническим нокаутом в шестом раунде британца Карла Фрэмптона (28-3, 16 KO) и отстоял титул чемпиона мира в первом лёгком весе по версии WBO на боксёрском турнире в Дубае.

Херринг уже в первых раундах несколько раз на скорости пробивал защиту британца, доставал его джебом и переводил направление атак на корпус, но настоящие проблемы у него начались в пятой трёхминутке, когда тот оказался на полу. В шестом раунде Херринг снова отправил оппонента в нокдаун апперкотом, а вскоре после этого рефери остановил поединок во время жёсткого добивания со стороны американца.

AND STILL! @JamelHerring stopped Carl Frampton in the 6th round to retain his WBO junior lightweight title. #HerringFrampton pic.twitter.com/14zd7vwd3b — ESPN Ringside (@ESPNRingside) April 3, 2021

Как писал NEWS.ru, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор подтвердил, что проведёт поединок с американцем Дастином Порье 10 июля.