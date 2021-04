Херринг нокаутировал Фрэмптона и остался чемпионом WBO

Херринг уже в первых раундах несколько раз на скорости пробивал защиту британца, доставал его джебом и переводил направление атак на корпус, но настоящие проблемы у него начались в пятой трёхминутке, когда тот оказался на полу. В шестом раунде Херринг снова отправил оппонента в нокдаун апперкотом, а вскоре после этого рефери остановил поединок во время жёсткого добивания со стороны американца.

