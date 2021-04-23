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Единоборства

Хайбуллаев и Алиев одержали победы на первом турнире нового сезона PFL

05:19, 24 апреля 2021
Мовлид Хайбуллаев Мовлид Хайбуллаев Фото: movlid_khaybulaev/instagram.com

Российский боец полулёгкого веса Мовлид Хайбуллаев (16-0-1) одержал победу единогласным решением судей в первом поединке сезона-2021 лиги Professional Fighters League над американцем сербского происхождения Лазаром Стоядиновичем (14-8).

Непобеждённый Хайбуллаев имел преимущество в стойке на протяжении всех трёх раундов и при этом проводил тейкдауны. В концовке первого раунда он нанёс несколько опасных ударов сверху и пытался провести болевой на руку. В следующей пятиминутке россиянин сразу прошёл в ноги и снова принялся бить соперника сверху. Концовка боя также осталась за Хайбуллаевым. Все судьи отдали ему победу со счётом 30:27.

В андеркарде российский легковес Ахмед Алиев победил единогласным решением судей белоруса Михаила Одинцова, который накануне не вписался в лимит весовой категории.

Как сообщалось ранее, российский боец ММА, выступающий в полусреднем весе, Алексей Кунченко сравнил условия в российских и американских промоутерских кампаниях и рассказал, что предопределило его выбор в пользу продолжения карьеры в PFL.

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