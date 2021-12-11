Хабиб Нурмагомедов поздравил Оливейру с победой над Порье
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
10:35, 12 декабря 2021
Хабиб НурмагомедовФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил с победой бразильца Чарльза Оливейру, который, одолев американца Дастина Порье, впервые защитил чемпионский титул. Хабиб отметил, что Оливейра заслужил победу. Своими мыслями россиянин поделился на странице в Twitter.
Мои поздравления, чемпион, ты заслужил это, — написал Хабиб.
В ночь на 12 декабря в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena прошёл турнир UFC 269. В главном бою вечера Чарльз Оливейра удушающим приёмом одолел Дастина Порье и защитил чемпионский титул.
Для бразильца эта победа стала 32-й в карьере при восьми поражениях. Американец проиграл семь боёв из 35.
Ранее сообщалось, что российский боксёр Дмитрий Бивол взял верх над Умаром Саламовым в поединке за титул чемпиона мира WBA Super в полутяжёлом весе. Схватка продлилась все запланированные 12 раундов, по окончании которых судьи отдали победу действующему обладателю трофея. Для уроженца Санкт-Петербурга эта защита пояса стала восьмой в карьере.