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Хабиб Нурмагомедов поздравил Оливейру с победой над Порье

10:35, 12 декабря 2021
Хабиб Нурмагомедов поздравил Оливейру с победой над Порье Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил с победой бразильца Чарльза Оливейру, который, одолев американца Дастина Порье, впервые защитил чемпионский титул. Хабиб отметил, что Оливейра заслужил победу. Своими мыслями россиянин поделился на странице в Twitter.

Мои поздравления, чемпион, ты заслужил это, — написал Хабиб.

В ночь на 12 декабря в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena прошёл турнир UFC 269. В главном бою вечера Чарльз Оливейра удушающим приёмом одолел Дастина Порье и защитил чемпионский титул.

Для бразильца эта победа стала 32-й в карьере при восьми поражениях. Американец проиграл семь боёв из 35.

Ранее сообщалось, что российский боксёр Дмитрий Бивол взял верх над Умаром Саламовым в поединке за титул чемпиона мира WBA Super в полутяжёлом весе. Схватка продлилась все запланированные 12 раундов, по окончании которых судьи отдали победу действующему обладателю трофея. Для уроженца Санкт-Петербурга эта защита пояса стала восьмой в карьере.

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