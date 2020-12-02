Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о возвращении к боям

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Российский боец, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о возможном возобновлении карьеры.

Мне всегда будут это вопрос задавать. А с кем мне драться? Победитель Макгрегор — Порье? Я обоих задушил, какой смысл? Шерифа не интересуют проблемы индейцев. Фергюсон? Он давно ничего не выигрывал, вчистую проиграл Гейтжи. Люди сомневаются, вернётся ли он на свой уровень из-за возраста. Гейтжи тоже не может рассматриваться как мой конкурент после нашего боя. У меня нет планов по возвращению. Я считаю, что если ты объявил об уходе, то нужно уходить, — сказал Хабиб на пресс-конференции.

Однако Нурмагомедов отметил, что если ему предложат $100 миллионов за бой, то это может быть интересно.

Россиянин завершил спортивную карьеру после поединка с Джастином Гейтжи на турнире UFC 24 октября. Бой завершился победой Нурмагомедова, он в третий раз защитил титул чемпиона в лёгком весе. Всего в активе спортсмена 29 побед в 29 поединках.

26 ноября NEWS.ru писал, что Хавьер Мендес, тренер Нурмагомедова, уверен в возвращении бойца. О намерении вернуть Хабиба в октагон говорил и глава UFC Дэйна Уайт.