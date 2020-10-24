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Единоборства

«Хабиб — лучший в истории»: реакция мира ММА на уход чемпиона

Столько тёплых слов за ночь Нурмагомедову, возможно, ещё не говорили
13:05, 25 октября 2020 15
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Реакция на событие зачастую интереснее самого события. Бой Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гейтжи и решение россиянина завершить карьеру — не тот случай, но это не значит, что отследить отзывы мира ММА о поединке неинтересно. NEWS.ru собрал подборку самых ярких комментариев после схватки.

Джон Джонс, чемпион UFC, на своей странице в Twitter отреагировал, пожалуй, коротко и ясно.

Хабиб только что доказал, почему он чемпион, — написал Джонс.

Экс-чемпион UFC Коди Гарбрандт тенденцию поздравлений поддержал и назвал российского спортсмена лучшим.

Хабиб — лучший из всех, кто когда-либо выступал, — заявил боец.

Чемпион UFC Алекс Волкановски придерживается такого же мнения:

Он — однозначно лучший боец вне зависимости от веса. Поздравления с выдающейся карьерой.

Не остался в стороне и ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, экс-чемпион UFC. Он выразил не только уважение, но и в очередной раз соболезнования в связи с утратой отца, Абдулманапа Нурмагомедова.

Хороший бой, Хабиб. Я буду продолжать [драться]. Уважение и ещё раз выражаю соболезнования из-за твоего отца. Тебе и твоей семье. С уважением, семья Макгрегора, — написал он.

Тренер ирландца Джон Кавана также назвал карьеру россиянина великой.

Хороший вечер боёв. Поздравляю Хабиба с великой карьерой. Я уверен, что его отец невероятно горд, — написал он после завершения турнира.

По мнению экс-чемпиона UFC Жоржа Сен-Пьера, Хабиб в бое против американца был «невероятен». После этой победы он вышел на новый уровень, оставив за собой целое наследие.

Как же хорош был Хабиб, просто невероятен! Я всегда знал, что он хорош, но не знал, что настолько. Он вышел на другой уровень. Я удивлён, что он закончил карьеру. В СМИ говорили, что он хочет сделать 30-0, но он сам выбирает, как ему уходить. Он оставил невероятное наследие, он — один из лучших в истории, если не лучший, — сказал Сен-Пьер по итогам соревнований.

Другой экс-чемпион UFC, Даниэль Кормье, поблагодарил Нурмагомедова за путь, который спортсмены и болельщики прошли вместе с ним.

Поздравления величайшему чемпиону в истории UFC. Что за карьера! Мы всегда будем благодарны за время, которое проводили с тобой. 29-0, непобеждённый, неоспоримый, — написал Кормье.

В стороне не остались и мировые звёзды. Актёр Джаред Лето назвал Нурмагомедова «воином и легендой».

Воин и легенда. Всю жизнь посвятил работе и самопожертвованию, — утверждает Лето.

Журналист Ариэль Хельвани и вовсе сравнил Хабиба с экс-атакующим защитником баскетбольных клубов «Чикаго Буллз» и «Вашингтон Уизардс» Майклом Джорданом.

Хабиб в середине клетки плачет. Очень напоминает Майкла Джордана, когда он выиграл титул после смерти собственного отца. Нет сомнений в том, какие эмоции испытывает Хабиб, — сказал Хельвани.

Другой журналист, Бретт Окамото, признался, что верит в слова Хабиба о завершении карьеры.

Хабиб заканчивает карьеру при 29-0. Я верю, что он действительно уходит и не вернётся. Обещание матери — веская причина. Я голосую за него в вопросе лучшего бойца всех времён, — заявил Окамото.

Для журналиста Чаматкара Сандху после ухода Нурмагомедова из мира смешанных единоборств UFC не будет прежним.

У меня нет слов, ребята, это было очень эмоционально. Один из величайших бойцов всех времён покидает спорт на самом пике, в самом расцвете сил, потому что он дал обещание своей семье. Респект. Эта игра уже не будет прежней без Хабиба Нурмагомедова, — написал он.

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