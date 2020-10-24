«Хабиб — лучший в истории»: реакция мира ММА на уход чемпиона

Реакция на событие зачастую интереснее самого события. Бой Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гейтжи и решение россиянина завершить карьеру — не тот случай, но это не значит, что отследить отзывы мира ММА о поединке неинтересно. NEWS.ru собрал подборку самых ярких комментариев после схватки.
Джон Джонс, чемпион UFC, на своей странице в Twitter отреагировал, пожалуй, коротко и ясно.
Хабиб только что доказал, почему он чемпион, — написал Джонс.
Не остался в стороне и ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, экс-чемпион UFC. Он выразил не только уважение, но и в очередной раз соболезнования в связи с утратой отца, Абдулманапа Нурмагомедова.
Хороший бой, Хабиб. Я буду продолжать [драться]. Уважение и ещё раз выражаю соболезнования из-за твоего отца. Тебе и твоей семье. С уважением, семья Макгрегора, — написал он.
Good performance @TeamKhabib. I will carry on. Respect and condolences on your father again also. To you and family. Yours sincerely, The McGregors.
По мнению экс-чемпиона UFC Жоржа Сен-Пьера, Хабиб в бое против американца был «невероятен». После этой победы он вышел на новый уровень, оставив за собой целое наследие.
Как же хорош был Хабиб, просто невероятен! Я всегда знал, что он хорош, но не знал, что настолько. Он вышел на другой уровень. Я удивлён, что он закончил карьеру. В СМИ говорили, что он хочет сделать 30-0, но он сам выбирает, как ему уходить. Он оставил невероятное наследие, он — один из лучших в истории, если не лучший, — сказал Сен-Пьер по итогам соревнований.
Для журналиста Чаматкара Сандху после ухода Нурмагомедова из мира смешанных единоборств UFC не будет прежним.
У меня нет слов, ребята, это было очень эмоционально. Один из величайших бойцов всех времён покидает спорт на самом пике, в самом расцвете сил, потому что он дал обещание своей семье. Респект. Эта игра уже не будет прежней без Хабиба Нурмагомедова, — написал он.
I'm speechless and man, that was emotional. One of the greatest to ever do it is walking away from the sport in his prime and at the peak of his powers because he promised his family. Respect. The game won't be the same without Khabib Nurmagomedov. @TeamKhabib#UFC254