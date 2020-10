«Хабиб — лучший в истории»: реакция мира ММА на уход чемпиона

Реакция на событие зачастую интереснее самого события. Бой Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гейтжи и решение россиянина завершить карьеру — не тот случай, но это не значит, что отследить отзывы мира ММА о поединке неинтересно. NEWS.ru собрал подборку самых ярких комментариев после схватки.

Джон Джонс, чемпион UFC, на своей странице в Twitter отреагировал, пожалуй, коротко и ясно.

Хабиб только что доказал, почему он чемпион, — написал Джонс.

#UFC254 #Khabib just proved why he is the champ — BONY (@JonnyBones) October 24, 2020

Экс-чемпион UFC Коди Гарбрандт тенденцию поздравлений поддержал и назвал российского спортсмена лучшим.

Хабиб — лучший из всех, кто когда-либо выступал, — заявил боец.

The best to ever do it @TeamKhabib — Cody Garbrandt (@Cody_Nolove) October 24, 2020

Чемпион UFC Алекс Волкановски придерживается такого же мнения:

Он — однозначно лучший боец вне зависимости от веса. Поздравления с выдающейся карьерой.

He’s definitely #1 pound for pound!! Congratulations on a great career #UFC254 — Alex Volkanovski (@alexvolkanovski) October 24, 2020

Не остался в стороне и ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, экс-чемпион UFC. Он выразил не только уважение, но и в очередной раз соболезнования в связи с утратой отца, Абдулманапа Нурмагомедова.

Хороший бой, Хабиб. Я буду продолжать [драться]. Уважение и ещё раз выражаю соболезнования из-за твоего отца. Тебе и твоей семье. С уважением, семья Макгрегора, — написал он.

Good performance @TeamKhabib .

I will carry on.

Respect and condolences on your father again also. To you and family.

Yours sincerely, The McGregors. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 24, 2020

Тренер ирландца Джон Кавана также назвал карьеру россиянина великой.

Хороший вечер боёв. Поздравляю Хабиба с великой карьерой. Я уверен, что его отец невероятно горд, — написал он после завершения турнира.

Great night of fights. Congratulations to @TeamKhabib on a great career I'm sure his father is unbelievably proud — Coach Kavanagh (@John_Kavanagh) October 24, 2020

По мнению экс-чемпиона UFC Жоржа Сен-Пьера, Хабиб в бое против американца был «невероятен». После этой победы он вышел на новый уровень, оставив за собой целое наследие.

Как же хорош был Хабиб, просто невероятен! Я всегда знал, что он хорош, но не знал, что настолько. Он вышел на другой уровень. Я удивлён, что он закончил карьеру. В СМИ говорили, что он хочет сделать 30-0, но он сам выбирает, как ему уходить. Он оставил невероятное наследие, он — один из лучших в истории, если не лучший, — сказал Сен-Пьер по итогам соревнований.

"I know he’s incredibly good. I just didn’t know how good he was... he put it into a different gear.” @GeorgesStPierre was impressed by @TeamKhabib 's performance at #UFC254 pic.twitter.com/brutyaVxlq — ESPN MMA (@espnmma) October 25, 2020

Другой экс-чемпион UFC, Даниэль Кормье, поблагодарил Нурмагомедова за путь, который спортсмены и болельщики прошли вместе с ним.

Поздравления величайшему чемпиону в истории UFC. Что за карьера! Мы всегда будем благодарны за время, которое проводили с тобой. 29-0, непобеждённый, неоспоримый, — написал Кормье.

Congratulations to the greatest champion in @ufc history. What a career, we are forever grateful for the time we got to spend with you my brother. 29-0 undefeated and undisputed. #weareaka #eaglesmma #fathersplan #heissoproud @TeamKhabib pic.twitter.com/uXjiT34JuV — Daniel Cormier (@dc_mma) October 24, 2020

В стороне не остались и мировые звёзды. Актёр Джаред Лето назвал Нурмагомедова «воином и легендой».

Воин и легенда. Всю жизнь посвятил работе и самопожертвованию, — утверждает Лето.

A warrior and a legend. A lifetime of work and sacrifice for each! #UFC254 @TeamKhabib @Justin_Gaethje — JARED LETO (@JaredLeto) October 24, 2020

Журналист Ариэль Хельвани и вовсе сравнил Хабиба с экс-атакующим защитником баскетбольных клубов «Чикаго Буллз» и «Вашингтон Уизардс» Майклом Джорданом.

Хабиб в середине клетки плачет. Очень напоминает Майкла Джордана, когда он выиграл титул после смерти собственного отца. Нет сомнений в том, какие эмоции испытывает Хабиб, — сказал Хельвани.

Khabib is in the middle of the cage, crying. Very reminiscent of MJ after he won the title following his own father’s passing. No question what those emotions are about. — Ariel Helwani (@arielhelwani) October 24, 2020

Другой журналист, Бретт Окамото, признался, что верит в слова Хабиба о завершении карьеры.

Хабиб заканчивает карьеру при 29-0. Я верю, что он действительно уходит и не вернётся. Обещание матери — веская причина. Я голосую за него в вопросе лучшего бойца всех времён, — заявил Окамото.

Khabib Nurmagomedov retires 29-0. I believe him, he won't be back. Promised his mother this was it. He has my vote as greatest fighter of all time. — Brett Okamoto (@bokamotoESPN) October 24, 2020

Для журналиста Чаматкара Сандху после ухода Нурмагомедова из мира смешанных единоборств UFC не будет прежним.

У меня нет слов, ребята, это было очень эмоционально. Один из величайших бойцов всех времён покидает спорт на самом пике, в самом расцвете сил, потому что он дал обещание своей семье. Респект. Эта игра уже не будет прежней без Хабиба Нурмагомедова, — написал он.

I'm speechless and man, that was emotional. One of the greatest to ever do it is walking away from the sport in his prime and at the peak of his powers because he promised his family. Respect. The game won't be the same without Khabib Nurmagomedov. @TeamKhabib #UFC254 — Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) October 24, 2020