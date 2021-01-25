До свидания, Хабиб: Как Конор спутал UFC все карты

Поражение Конора Макгрегора от Дастина Порье — никакая не сенсация с точки зрения спорта, но в плане бизнеса — это гигантский удар по UFC. После вчерашнего боя в главном промоушене планеты началось новое время. Что будет с лёгким дивизионом и как с новой реальностью соотносится Хабиб — в материале NEWS.ru.

Нурмагомедов хотя и объявил о завершении карьеры в октябре прошлого года, многие отказывались верить, что он действительно ушёл из боёв окончательно. И на то были причины: рекорд 29-0 — одна из них. Глава UFC Дэйна Уайт неоднократно заявлял, что ради 30 победы Хабиб точно вернётся, ведь этого хотел его отец. Уайту вторили десятки известных и авторитетных людей из мира смешанных единоборств, и сложилось впечатление, что возвращение Хабиба — неизбежность. Бойца уже даже начали критиковать за то, чего он не сделал.

И теперь, кажется, уже не сделает. Ведь каков был план Уайта — самого большого босса в ММА: Макгрегор побеждает Порье и дерётся за пояс чемпиона UFC с Хабибом. Их реванш должен был стать самым кассовым мероприятием в истории единоборств и сделать UFC не просто глобальным брендом, а суперглобальным. Ради этого он намеревался потратиться так, как никогда прежде. Хабиб ведь напрямую заявил, что будет готов подумать о возвращении, если ему предложат $100 млн. Такие деньги найти непросто, но в мире появились бы люди, которые помогли бы Уайту с этим делом. Шейхи, обожающие Хабиба и UFC, могут себе позволить и не такое.

Но, как известно, Конор проиграл Порье, и теперь боссам UFC придётся придумывать новую стратегию. В ней не будет Хабиба, потому что ради боя с Дастином он точно возвращаться не будет, да и $100 млн на эту встречу никто не даст. Этот бой невозможно продать так хорошо даже шейхам. Теперь можно сказать с 99-процентной уверенностью: Нурмагомедова мы в октагоне больше не увидим.

Jeff Bottari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Какой же будет новая стратегия? Самый очевидный вариант следующий: пояс Хабиба сделают вакантным, и за него будет драться Дастин Порье. В соперники ему выберут, вероятнее всего, Чарльза Оливейру. Не самый звёздный и продаваемый боец, но прямо сейчас никто не заслуживает титульного поединка больше, чем он. Джастину Гейтжи необходимо закрыть поражение от Хабиба, Майклу Чендлеру побить кого-то ещё, так как получить титульник уже во втором бою в UFC — немного рановато. Макгрегор и Тони Фергюсон должны одержать больше, чем по одной победе, чтобы вернуться в обойму. Остальные не могут претендовать на пояс просто по рейтингу.

Ещё одна важная часть стратегии — Конор. Поражение от Порье было очень жёстким. У тех, кто считает, что на этом его карьера может закончиться, есть на то основания. Как сказал Пётр Ян, сытый волк — не хищник. Конор уже выиграл всё, что мог, будучи мультимиллионером и успешным бизнесменом, сложно заставить себя впахивать так же, как в 20 лет. А впахивать нужно даже больше — всё-таки в 33 года и после стольких пропущенных ударов тело вряд ли будет слушаться так же прекрасно, как в юности.

И всё-таки у Конора ещё есть будущее в UFC. После поражения от Порье он заявил, что точно вернётся, и если Макгрегор действительно хочет это сделать, то для него есть всего один действительно хороший соперник. Это Тони Фергюсон. Данный бой мог бы стать главным в 2021 году в дивизионе, даже несмотря на то, что никаких официальных титулов там разыгрываться не будет. Будет разыгрываться нечто более важное: возможность сохранить себя в топе.

Тони так и не смог подраться с Хабибом после пяти попыток, после чего потерпел два поражения подряд. Конор сейчас уступил Дастину и в общей сложности проиграл три из шести последних встреч. Ещё одно фиаско поставит крест на карьерах обоих, а победа вернёт в число претендентов на чемпионство. Но даже безотносительно к титульным раскладам бой двух легенд, возможно, прошедших свой пик, собрал бы сумасшедшую кассу.

Это лучшее, что Дэйна может организовать в 2021 году. Тони всей карьерой заслужил такой денежный бой, а для Конора нет соперника лучше, чем он. Имя при нём, но при нём же и средняя форма в последний год, что тоже играет на руку ирландцу. И Уайту — человеку, который продолжает верить в Макгрегора как в курицу, несущую золотые яйца.