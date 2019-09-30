В октябре боец клуба «Ахмат» Максим Гришин примет участие в плей-офф второго сезона Professional Fighters League (PFL), победители которого получат миллион долларов. В эксклюзивном интервью News.ru, он рассказал о подготовке к двум боям за вечер, знакомом сопернике, тренировках со Стипе Миочичем и дебюте Дмитрия Кудряшова в ММА.

— Как проходит ваша подготовка к первому раунду плей-офф, который для вас начнётся 31 октября?



— Подготовка проходит в Москве. В этот раз я не стал ехать за границу. Меня все здесь устраивает, да и сейчас такой период, когда нужно выполнить большой объём работ.

— Вам подходит такой интенсивный формат соревнований, как в PFL, где надо провести два боя за лето, потом два боя в один день и финал в конце года?



— Это достаточно сложно, поэтому надо настроиться на такой график, понимать правила и отнестись к этому как к данности. Приходится постоянно придерживать вес, потому что мы ребята крупные и гоняем много. Четыре-пять боёв за полгода — это очень серьёзная нагрузка, даже при том, что главный приз — миллион долларов.

— Как относитесь к тому, что в вашем дивизионе много россиян? Общаетесь между собой, обсуждаете возможные противостояния?



— Конечно, мы все друг друга знаем. С ребятами с Кавказа у нас сложились очень близкие отношения, и мы поддерживаем друг друга. Все понимают, что рано или поздно мы можем встретиться в клетке, и спокойно к этому относятся.

— Предстоящий соперник Джордан Джонсон вам хорошо знаком, так как вы его побеждали в регулярном чемпионате. Второй поединок ожидаете более сложным?



— Нет. Я понимаю, что он будет более агрессивно себя вести и искать ключ к победе надо мной в борьбе. Но своей борьбой он меня не удивит, передвижением тоже. Буду его ловить.

— В первом бою какие трудности он вам доставил?



— Он достаточно неудобный, имеет нестандартную технику и передвижения, хороший джеб. Но это больше моя недоработка, чем его успех. Хотя ставку на него ставили очень большую.

— Как изменяется подготовка и тактика с учётом того, что вам предстоит два боя за вечер и нужно оставить силы и на вторую схватку?



— Главное подойти на пике и без перегруза при сгонке веса. А так это те же пять раундов по пять минут, но с перерывом. Ничего сложного, главное выиграть первые два раунда, а потом всё будет хорошо.

— На заре карьеры вам приходилось драться в однодневных турнирах «четвёрках» или «восьмёрках»?



— Я как раз начинал профессиональную карьеру с такого турнира на Дальнем Востоке в Хабаровске. В первом бою я сильно выложился, поэтому выходить на второй мне было тяжело. Поэтому свой второй бой в смешанных единоборствах я проиграл, ещё не понимая, что это за спорт, Баге Агаеву. Он мне сделал болевой приём на руку.

— Потом вы участвовали и в Гран-при М-1.



— Это было уже проще, потому что между боями был большой разбег. Мы проводили примерно три боя за год. Здесь самое сложное — это всё время быть в фокусе и правильно кушать, чтобы не утратить контроль над весом. Те, кто знаком с весогонкой, знают, что это не просто согнать и потом отдыхать полгода, а держать вес с пониманием, что через два месяца снова нужно выступать и разъедаться некогда. В этом и прикол таких турниров.

— К боям регулярного чемпионата вы готовились в Америке. Какой лагерь выбрали, какие впечатления остались?



— К предыдущему бою я готовился в Кливленде в лагере Стипе Миочича Strong Style. Это уже давно мой домашний зал в Америке. Там меня всё время ждут, и я готовился там несколько раз. Сейчас решил вспомнить былое, и мне, конечно, всё понравилось. У нас очень тёплые отношения и хорошие взаимопонимания с тренерским штабом. Они меня знают, я их знаю. В лагере хорошая атмосфера и узкий, домашний круг бойцов, один из которых является чемпионом UFC в тяжёлом весе.

— Вы стояли в паре с Миочичем, успели прочувствовать силу его удара?



— Конечно. У него очень плотные, хорошие удары.

— Скоро боксёр Дмитрий Кудряшов дебютирует в ММА на турнире Fight Nights. Как думаете, сможет он достичь успехов в смежном виде спорта?



— Я не уверен, что его дебют вообще состоится. Но если он всё же решится на такой шаг, то ему будет очень сложно, потому что бокс — это совсем другой вид спорта, чем смешанные единоборства.