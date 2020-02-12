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В поединке за третье место на чемпионате Европы по спортивной борьбе, проходящем в Риме, российский борец греко-римского стиля Александр Головин, выступающий в весовой категории до 97 кг, победил представляющего Чехию Артура Омарова со счётом 8:0.

Вторым бронзовым призёром в этом весе стал турецкий борец Дженк Илдем. Титул чемпиона континента в весовой категории до 97 кг завоевал Артур Алексанян из Армении, одержавший убедительную победу (7:1) над выступающим за итальянскую команду Николозом Кахелашвили.

В весовой категории до 72 кг россиянин Адам Курак в схватке за бронзу проиграл азербайджанцу Улву Ганизаде (1:3) и занял итоговое пятое место.

В весе до 67 кг российский борец Назир Абдуллаев уступил в финальном поединке норвежцу Мортену Торессену, писал ранее NEWS.ru.