Год без побед: как Шлеменко уступил Исмаилову на турнире RCC «Шторм» не выиграл ни одного раунда у «Лысого хищника»

Фото: t.me/s/shlemenko

В Екатеринбурге состоялся большой турнир смешанных единоборств RCC 13, в рамках которого встретились одни из самых узнаваемых бойцов России — Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко. NEWS.ru рассказывает, как по итогам пяти раундов победа досталась «Лысому хищнику».

Тревога за Магу

Магомед Исмаилов приехал в Екатеринбург намного раньше Александра Шлеменко. Дагестанский боец сосредоточился в столице Урала не на последнем этапе подготовке, а на том, чтобы уложиться в лимит среднего веса. Сам боец признался, что в межсезонье его масса достигала 106 килограмм, в то время как допустимым является вес, не превышающий 84,4 килограмма.

Уже в понедельник в компании Александра Шлеменко на пресс-конференции они обсуждали предстоящий вечер, и вес бойцов был одной из главных тем для разговора. Но если «Шторм» выглядел как человек, которому просто предстоит неприятная работа, то «Лысый хищник» натурально был голоден и огромные фрагменты в своих интервью посвящал еде, буквально мечтая съесть круто сваренное яйцо с буханкой хлеба.

Фото: t.me/s/shlemenko

Отсюда возникли и вопросы к Шлеменко. Какой план у омича на случай, если соперник превысит лимит? Александр спокойно парировал тем, что ему нет до этого дела, акцентировав внимание на том, что в карьере Исмаилова не было случая, чтобы он не уложился в вес.

Слова бывшего чемпиона Bellator подтвердились на утреннем взвешивании. Но если Шлеменко ещё до начала официальной процедуры встал на весы и уложился в вес, Исмаилова пришлось ждать добрый час, который он провел, сжигая лишние граммы.

К весам исхудавшего «Лысого хищника» привели буквально на руках. Журналистов попросили удалиться из помещения, потому что Исмаилову потребовалось полностью раздеваться. Но всё без обмана. Представители Шлеменко и официальные лица зафиксировали, что Магомед уложился в вес — 84,25, что на 100 грамм больше показателя его оппонента.

Побеждают фавориты

Чем за запомнится турнир RCC 13 помимо главного события? Марина Мохнаткина впервые с 2018 года провела бой в России, открыв основную сетку поединков. Многократной чемпионке мира по самбо не составило труда победить бразильянку Татьяну Ариар. После успешного возвращения на родину спортсменка поделилась амбициями на следующий год. Она планирует стать победителем Гран-при PFL в новой весовой категории — до 66 кг. И встреча в Екатеринбурге ей была нужна для того, чтобы опробовать новый вес, а также наладить контакт с Расулом Магомедалиевым, который совсем недавно стал тренировать Марину.

Помимо нее в основном карде выступили Алексей Кунченко и Тимур Нагибин. Для обоих бойцов встречи завершились неудачно. Бывший полусредневес UFC и чемпион М-1 проиграл Магомедсайгиду Алибекову раздельным решением судей, а Али Абдулхаликов остановил победную серию Нагибина, выиграв единогласным решением.

Шарабутдин Магомедов продолжил побеждать. В этом году Шара Буллет (такое прозвище у Шарабутдина) уже победил Сергея Мартынова на турнире RCC, а сейчас настала очередь другого сибиряка Михаила Рагозина. Как и ожидалось, поединок прошел с ощутимым преимуществом дагестанца. Однако в конце первого раунда, попытавшись выкинуть «что-то эдакое», Шара провалился и едва не позволил сопернику совершить удушающий прием. По признанию, Шарабутдин в этот момент заключительные десять секунд раунда растянулись для него на 20. Бойца спас гонг. Но преимущество Магомедова не оставляло сомнений во всех раундах, особенно в третьем, где Михаил держался исключительно на сибирском характере. 30-26 — посчитали все судьи.

Следом за ним одержал победу и Иван Штырков. Однако оборвалась его серия из трех подряд нокаутов в первом раунде. Асылжан Бахытжанулы выдержал напор россиянина.

Особенно непросто представителю Казахстана было в конце первого раунда, когда Иван добивал лежащего соперника локтями, но не хватило времени, чтобы Виктор Корнеев остановил встречу. Следующие пять минут Штырков вновь уверенно забрал, но в третьем уже откровенно «сушил» бой и в послематчевом интервью его хватило буквально на одно слово: «Устал».

Затихший Шторм

Несмотря на тяжеленную весогонку, Исмаилов оставался фаворитом противостояния с Шлеменко. Однако поединок отнюдь не получился таким, каким ожидался. Вследствие травм коленей Магомед за все пять раундов не сделал ни одного акцентированного прохода. В итоге вся встреча прошла в стойке.

Казалось, что это должно было сыграть на руку омскому бойцу, поскольку выносливость и ударная техника всегда считалась его коронками. И если во втором-третьем раундах казалось, что перелом в поединке где-то рядом и Магомед начинает уставать, то с четвертого — силы покинули уже самого Александра.

Тем не менее надежда на то, что Шторм «взорвется», оставалась практически до окончания поединка. Но в определенный момент Александр зачастил не только с комбинаций лоукик-бэкфист, но с тем, что у него выпадала капа изо рта. В итоге рефери Вячеслав Киселев принял решение снять с омича балл, что окончательно нивелировало интригу.

Более того, согласно судейским запискам Шлеменко проиграл все раунды. Таким образом, его неудачная серия составляет уже три боя. В этом году Александр остался без побед. Хотя едва ли это сделает его менее медийным бойцом.

Если рассуждать о перспективах «Шторма», Николай Клименко сразу обозначил интерес к организации реванша с Александром Иличем. Помимо этого Шлеменко всегда может выступить в своем промоушене. В любом случае, он далек от завершения карьеры. Планы Исмаилова более прозрачны. Первым делом Магомед очень плотно покушает, а затем, вероятно, переключит внимание на бокс, ведь его брат Рамазан намекнул на поединок с бывшим бойцом UFC Майком Перри.