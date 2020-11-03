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Единоборства

Глава UFC показал «битву взглядов» Трампа и Байдена

04:04, 04 ноября 2020
Дэйна Уайт Дэйна Уайт Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Давний друг нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа, президент UFC Дэйна Уайт опубликовал шутливую фотографию, сделанную в фоторедакторе. На ней кандидаты в президенты США Трамп и Джо Байден представлены, как в анонсах поединков настоящих бойцов.

Правда, в «дуэли взглядов» у бойцов только пририсованные головы Трампа и Байдена.

Большой бой сегодня, — подписал публикацию в Instagram глава UFC.

Ранее NEWS.ru сообщал, что очередные выборы вновь заставили многих говорить о плюсах и минусах американской электоральной системы — а она в своём роде уникальна. NEWS.ru рассказывает, как она устроена и почему интрига сохраняется даже после дня голосования.

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