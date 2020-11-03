Глава UFC показал «битву взглядов» Трампа и Байдена

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Бывший чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях Эдриен Бронер заключён в тюрьму штата Кливленд за неуважение к суду. Об этом сообщает портал Cleveland.com.

Бронер был осуждён в ноябре 2018-го на два года условно после обвинений в сексуальных домогательствах в ночном клубе. 31-летнего спортсмена взяли под стражу после того, как он не выплатил обвинившей...