Глава UFC показал «битву взглядов» Трампа и Байдена

https://static.news.ru/photo/995e0668-1e39-11eb-8acc-fa163e074e61_660.jpgДэйна УайтФото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Давний друг нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа, президент UFC Дэйна Уайт опубликовал шутливую фотографию, сделанную в фоторедакторе. На ней кандидаты в президенты США Трамп и Джо Байден представлены, как в анонсах поединков настоящих бойцов.
Правда, в «дуэли взглядов» у бойцов только пририсованные головы Трампа и Байдена.
Большой бой сегодня, — подписал публикацию в Instagram глава UFC.
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