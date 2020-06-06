Глава UFC отказался делать заявления по поводу протестов в США

Глава бойцовского промоушена UFC Дэйна Уайт заявил, что он не будет делать от имени организации заявлений по поводу акций протеста и беспорядков в США.
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Меня интересует только то, что делаем мы. Наш боец Исраэль Адесанья вовлечён в этот процесс. Джон Джонс тоже. Они звонили мне, и я дал лучший совет, который мог дать, — сообщил глава UFC.
Уайт при этом не стал уточнять, какой совет он дал бойцам.
Акции протеста в США, местами переросшие в беспорядки, вызвала смерть афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб при задержании полицией 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота).
Как передавал NEWS.ru, 6 июня Уайт предлагал вывести бойцов смешанных единоборств на улицы, чтобы те помогли навести порядок во время протестов.
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