Глава UFC отказался делать заявления по поводу протестов в США

https://static.news.ru/photo/516674a0-a8c1-11ea-9749-fa163e074e61_660.jpg Дэйна Уайт Фото: Joel Marklund/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава бойцовского промоушена UFC Дэйна Уайт заявил, что он не будет делать от имени организации заявлений по поводу акций протеста и беспорядков в США.

Заявление прозвучало на пресс-конференции после турнира UFC 250, запись которой доступна на YouTube. Уайт подчеркнул, что не смотрит на другие спортивные лиги и не знает, «что они делают» в отношении темы протестов.

Меня интересует только то, что делаем мы. Наш боец Исраэль Адесанья вовлечён в этот процесс. Джон Джонс тоже. Они звонили мне, и я дал лучший совет, который мог дать, — сообщил глава UFC.

Уайт при этом не стал уточнять, какой совет он дал бойцам.

Акции протеста в США, местами переросшие в беспорядки, вызвала смерть афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб при задержании полицией 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Как передавал NEWS.ru, 6 июня Уайт предлагал вывести бойцов смешанных единоборств на улицы, чтобы те помогли навести порядок во время протестов.