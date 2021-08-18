Глава Международной федерации ММА попросил поддержки от Путина

Президент Международной федерации ММА (IMMAF) британец Керрит Браун рассказал, какие надежды он возлагает на Россию в развитии своего вида спорта.

Наш спорт пока ещё не везде узнаваем, то мы вместе боремся за повышение его узнаваемости во всём мире. Для этого нам важны такие сильные федерации, как в России, где они признаны министерствами спорта, национальными олимпийскими комитетами. Даже президент России понимает важность боевых искусств, и мы ждём от него поддержки ММА на мировом уровне. Как и Путин, я выходец из дзюдо и завоёвывал бронзу на Олимпийских играх 1984 года и понимаю, что значит для вида спорта признание олимпийским и узнаваемость во всём мире, — приводит слова Брауна спецкор NEWS.ru.

Также Браун отметил, что в России структура любительских ММА развита лучше, чем в Америке, где бойцы стремятся уже после нескольких боёв перейти в профессионалы.

Как стало известно ранее, Челябинск может принять один из крупнейших турниров под эгидой Международной федерации ММА (IMMAF), а именно чемпионат мира или чемпионат Европы 2022-го или 2023 года. О проведении этих соревнований уже прошли переговоры между президентами IMMAF Керритом Брауном и Союза ММА России Радмиром Габдуллиным и заместителем губернатора Челябинской области.