Глава Федерации киокушин России погиб в зоне спецоперации

Фото: kyokushin-rus.ru

Сергей Увицкий

Федерация киокушин России сообщила на своем сайте о гибели генерального секретаря организации Сергея Увицкого в ходе спецоперации на Украине. В зону СВО он отправился добровольцем. Минобороны России информацию о гибели спортсмена не подтверждало.

В Донбассе в ходе участия в СВО в составе добровольческого отряда РСБИ «Союз» при выполнении боевой задачи погиб генеральный секретарь ФКР Сергей Увицкий, — говорится в сообщении.

Федерация киокушин выразила соболезнования родным и близким спортсмена.

Увицкому был 41 год. Он носил звание мастера спорта международного класса по карате. В 2010 году выиграл чемпионат Европы, завоевал серебро на чемпионате в Японии и стал вторым на абсолютном чемпионате Европы.

Ранее хоккейный портал chelyabinskhockey.ru сообщил о гибели в зоне СВО бывшего игрока клуба «Челмет» Александра П. По сведениям Федерации футбола Тверской области, в начале января в зоне спецоперации погиб капитан футбольной команды ДЮСШОР Сергей Р. В Минобороны России данные сообщения не комментировали.