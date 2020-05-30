Гейтжи хочет поочередно победить Нурмагомедова, Макгрегора и Порье

https://static.news.ru/photo/55378ba8-a279-11ea-a19e-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/justin_gaethje

Американский боец Джастин Гейтжи заявил, что планирует победить своего соотечественника Дастина Порье, чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора, после чего он будет готов завершить профессиональную карьеру.

Есть возможность войти в историю смешанных единоборств. Я побил Тони Фергюсона, осталось победить Хабиба и Конора, это будет легендарное событие. После этого нужно разобраться с Порье, а потом убраться из UFC, — сказал Гейтжи в интервью комментатору UFC Джо Рогану.

Ранее NEWS.ru сообщал, что прошедший во Флориде в условиях пандемии коронавируса первый турнир UFC 249 стал праздником для спортивных фанатов. Бои на любой вкус подарили сенсации. Теперь поединок мечты между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, скорее всего, уже не состоится, но новый претендент на титул Джастин Гейтжи выглядит не менее интересно. NEWS.ru подводит итоги возвращения боёв в октагон.