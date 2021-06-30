Гассиев проведёт бой в Москве с немцем Тепером

Российский боксёр-тяжеловес Мурат Гассиев 22 июля проведёт поединок с немцем Эрканом Тепером в главном бою турнира, посвящённого празднованию Международного дня бокса. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Последний поединок Гассиев провёл в октябре в Сочи после долгого перерыва, связанного с травмами и переходом в тяжёлый вес. Он победил нокаутом албанца Нури Сефери. 39-летний немец Тепер выиграл 21 из 24 боёв и известен победами над опытными британцем Дэвидом Прайсом и французом Йоаном Дюопа.

Также в рамках турнира пройдут поединки призёров Олимпийских игр Михаила Алояна, ныне владеющего поясом WBA Gold, и Владимира Никитина. Турнир состоится на арене волейбольного клуба «Динамо».

Как сообщалось ранее, промоутерская компания Triller подала в суд на бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Майка Тайсона, который взял гонорар в размере $25 млн за выставочный бой с Эвандером, а затем отказался от поединка.