Фёдор Емельяненко завершит карьеру через два боя

https://static.news.ru/photo/2aaca2da-9f33-11eb-9e4e-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: instagram/fedoremelianenkoofficial

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко завершает спортивную карьеру. Ему осталось провести только два боя. Об этом рассказал президент организации Bellator Скотт Кокер.

По словам Кокера, он общался с Емельяненко и у него возникло понимание, что сейчас Фёдор совершает свой прощальный тур.

У него осталось два боя до завершения карьеры, это его прощальный тур. Но мы хотим, чтобы эти два боя прошли в присутствии зрителей. Поэтому ждем этой возможности, - цитирует главу Bellator ТАСС .

В 2021 году Фёдору Емельяненко исполнится 45 лет. Последний поединок он провёл в декабре 2019 года против американца Куинтона Джексона. Тогда российский боец победил нокаутом.

Всего на счету россиянина 39 побед и 6 поражений. Ещё один бой признан несостоявшимся.

Ранее стало известно, что российский боец ММА Вадим Немков вышел в полуфинал Гран-при Bellator. Об этом писал NEWS.ru.