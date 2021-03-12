Фролов нокаутировал да Силву на турнире АСА в Краснодаре

https://static.news.ru/photo/2fd2e560-836a-11eb-8426-96000091f725_660.jpg Артём Фролов Фото: artem_fr/instagam.com

В Краснодаре завершился турнир лиги Absolute Championship Akhmat, в главном бою которого российский средневес Артём Фролов нокаутировал во втором раунде бразильца Карлоса да Силву.

Фролов сразу захватил центр ринга и усилил давление на бразильца, который хоть и пропускал удары, но временами опасно отвечал в контратаках. Фролов взрывался сериями, а затем надолго брал паузы. В концовке раунда россиянин перевёл соперника в партер, но не смог использовать выгодную позицию на земле. В середине второго раунда Фролов попал жёстким левым боковым ударом навстречу и, не давая прийти в себя, добил Карлоса да Силву на земле.

В соглавном бою вечера российский полусредневес Эльдар Хашпаков победил судейским решением южноафриканца Марка Хульма.

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