Фролов нокаутировал да Силву на турнире АСА в Краснодаре

В Краснодаре завершился турнир лиги Absolute Championship Akhmat, в главном бою которого российский средневес Артём Фролов нокаутировал во втором раунде бразильца Карлоса да Силву.
Фролов сразу захватил центр ринга и усилил давление на бразильца, который хоть и пропускал удары, но временами опасно отвечал в контратаках. Фролов взрывался сериями, а затем надолго брал паузы. В концовке раунда россиянин перевёл соперника в партер, но не смог использовать выгодную позицию на земле. В середине второго раунда Фролов попал жёстким левым боковым ударом навстречу и, не давая прийти в себя, добил Карлоса да Силву на земле.
В соглавном бою вечера российский полусредневес Эльдар Хашпаков победил судейским решением южноафриканца Марка Хульма.
Как писал NEWS.ru, боец ММА Александр Емельяненко похвастался в интервью спортивному блогеру Святославу Коваленко наличием двух высших образований. При этом он назвал себя деканом.