Фонт вызвал Петра Яна на бой вместо реванша со Стерлингом

https://static.news.ru/photo/7738e8d4-bf7c-11eb-96e2-96000091f725_660.jpg Роб Фонт (слева) Фото: Paulo Lopes/ZUMAPRESS.com/Global look Press

Американский боец Ultimate Fighting Champiosnhip (UFC), выступающий в наилегчайшем весе, Роб Фонт вызвал на бой россиянина Петра Яна, который пока не может согласовать реванш с чемпионом Алджемейном Стерлингом, сообщает MMAFighting.

Возможно, мы подерёмся за временный пояс, но вряд ли это случится. Дайте мне Петра Яна. Он единственный, кто доступен для боя. Фанаты хотят интересных поединков, а это будет очень интересный бой, — заявил Фонт.

22 мая Роб Фонт одержал победу единогласным решением судей в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе. Пётр Ян лишился титула чемпиона UFC ввиду дисквалификации за запрещённый удар коленом по находящемуся в партере сопернику и сейчас рассчитывает получить реванш.

Как сообщалось ранее, в команде экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна рассказали о ситуации с реваншем с американцем Алджемейном Стерлингом, который сейчас владеет поясом чемпиона UFC, и назвали её непонятной.