Федерация дзюдо Украины отказалась от участия в турнирах из-за россиян

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Федерация дзюдо Украины (ФДУ) объявила об отказе от участия во всех турнирах из-за допуска россиян, говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации. Ранее Международная федерация дзюдо (IJF) допустила до международных соревнований российских спортсменов в нейтральном статусе.

IJF стала первой из международных федераций по видам спорта, которая грубо проигнорировала рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) .<...> Мы глубоко разочарованы решением IJF и решили отказаться от участия во всех спортивных мероприятиях IJF, до отстранения Федераций дзюдо России и Белоруссии от участия в соревнованиях в любом статусе, — говорится в заявлении.

27 февраля IJF приостановила полномочия российского лидера Владимира Путина в качестве почетного президента и посла организации. Глава государства получил сертификат полномочий почетного президента IJF в 2008 году.

Ранее глава ФДУ Михаил Кошляк заявил о том, что спортсмены не поедут на турнир Большого шлема в Улан-Батор.