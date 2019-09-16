https://static.news.ru/photo/d457d68c-d889-11e9-a34a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kadir Caliskan, via www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look Press

Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев выиграл золото чемпионата мира по спортивной борьбе, который проходит в Нур-Султане, в весовой категории до 97 кг.

Россиянин должен был встретиться с чемпионом мира — 2017 Артуром Алексаняном, однако армянский борец не смог выйти на ковёр из-за травмы, и золотая медаль второй год подряд досталась Евлоеву. В 2017 году Алексанян победил Евлоева в финале чемпионата мира в Париже, а через год россиянин взял реванш в полуфинале.

До последнего не знал (что схватки не будет. — News.ru), очень хотел бороться. Очень ждал этой встречи, но не получилось, — сказал россиянин журналистам.

Musa EVLOEV (RUS): 97kg World Champion https://t.co/HCE12VkVhQ — United World Wrestling (@wrestling) September 16, 2019

Другой российский финалист Артём Сурков потерпел поражение от кубинца Исмаэля Борреро со счётом 1:3. В первой трёхминутке судьи поставили в партер Суркова за пассивность, что позволило кубинцу повести со счётом 3:0, а успешную атаку Суркова прервала сирена на перерыв. Во второй трёхминутке за пассивность наказали уже Борреро, но Сурков не сумел выполнить приём и стал в итоге серебряным призёром, но завоевал олимпийскую лицензию.

Как сообщал News.ru, центр прогресса бокса в Свердловской области назвали в честь экс-чемпиона мира Мурата Гассиева.