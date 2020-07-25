Евлоев одержал третью победу в октагоне

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Российский боец полулёгкого веса Мовсар Евлоев (13-0) победил по очкам британца Майка Гранди (12-2) на заключительном турнире UFC на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Базовый борец Гранди в первом раунде провёл тейкдаун и владел инициативой за счёт постоянного прессинга и борьбы, однако Евлоев и находясь на спине угрожал болевыми и удушающими приёмами. В последующих двух раундах россиянин имел преимущество в стойке, где хорошо пользовался ударами ногами, чтобы держать соперника на дистанции. По итогам трёх раундов все судьи отдали победу Евлоеву со счётом 30:27 (двое) и 29:28.

Для не знающего поражения экс-чемпиона M-1 Challenge Евлоева это третья победа в UFC, однако пока ему так и не удалось победить в октагоне досрочно.