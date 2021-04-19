Емельяненко высмеял победу Харитонова в поединке на голых кулаках

https://static.news.ru/photo/20970b12-a115-11eb-bd05-96000091f725_660.jpg Александр Емельяненко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец ММА Александр Емельяненко иронично прокомментировал победу соотечественника Сергея Харитонова на турнире по боксу на голых кулаках в США, где он нокаутировал в первом раунде американца Майка Кука.

Рад за Сергея — нашёл себя, нашёл свой промоушен и свой уровень оппозиции. Рекорд его соперника — 0:2 — именно то, что нужно Харитоше. Джиган бы их обоих в первом раунде спать отправил, — приводит слова Емельяненко «ВсёПроСпорт» .

Для Харитонова этот поединок стал дебютом в новом виде единоборств и первым официальным поединком после драки с Адамом Яндиевым в «Лужниках». Емельяненко не выступал с лета прошлого года, когда проиграл техническим нокаутом в третьем раунде Магомеду Исмаилову. Емельяненко уже не в первый раз высмеивает Харитонова, с которым у него давняя вражда.

Как сообщалось ранее, боец ММА Александр Емельяненко раскритиковал клип рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) на песню «Новая волна». По его мнению, он оскверняет религию.