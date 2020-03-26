Два популярных российских бойца — Александр Емельяненко и Александр Шлеменко — в период бойцовского затишья устроили яростную перепалку в соцсетях по поводу их возможного боя. NEWS.ru рассказывает, почему их поединок может вернуть зрителей на арены после окончания эпидемии коронавируса, а разные весовые категории не помешают выяснить отношения.

Надевай перчатки, «если ты не бздило картонное»

Профессиональным бойцам сейчас скучно. Все турниры в России отложены по меньшей мере на три месяца, тренировочные залы постепенно закрываются, да и сами бойцы сейчас вынуждены лишь поддерживать форму. Но чтобы публика не забывала своих героев, подогревают интерес к себе через Интернет. Александра Емельяненко не вызывал на бой только ленивый. В обширном списке его потенциальных соперников и глава Чечни Рамзан Кадыров, и главная звезда FIGHT NIGHS Владимир Минеев, и худший русской в истории UFC Дмитрий Смоляков. Предлагал ему драться по правилам бокса и олимпийский чемпион Рахим Чахкиев. Пока ещё Сергей Карякин не позвал за шахматную доску, а Антон Шипулин не вызвал на стрелковую дуэль.

В этот раз конфликт на ровном месте спровоцировал сам Александр, в грубой форме вызвавший на бой своего тёзку Шлеменко на основании интервью месячной давности. Последний помогал готовиться последнему сопернику Емельяненко Михаилу Кокляеву и говорил, что сам был бы готов выйти ему на замену по правилам бокса. Именно побоксировать ему и предложил Емельяненко, однако сам Шлеменко сказал, что предпочёл бы драться по более привычным для себя правилам ММА.

Продолжение истории и друзья с РЕН ТВ

Когда в спор вступают такие популярные и серьёзные бойцы, как Шлеменко и Емельяненко, видеть которых в своих рядах не отказался бы любой российский промоушен, тут же нашлись желающие этот бой организовать. Готов предоставить свою площадку глава FIGHT NIGHTS Камил Гаджиев, наверняка не откажется от такого и лига ACA, под эгидой которой Емельяненко летом должен провести бой с Магомедом Исмаиловым. Однако представители РЕН ТВ, организовавшие уже два турнира по единоборствам с участием Сергея Харитонова и Емельяненко с Кокляевым, охотно взялись за дело.

Они поинтересовались у Шлеменко расценками за бой, и тот назвал серьёзную сумму. Какова она — это коммерческая тайна, но мы можем предполагать, что речь идёт о сумме, которая вдвое больше его обычного заработка в районе $100 тысяч, то есть речь идёт о сумме в 15 млн рублей, что в наше непростое время почти одно и то же. Естественно, цирковое шоу Емельяненко и Кокляева, в котором Александр даже толком не вспотел, а его соперник за неплохие деньги получил по физиономии, обошлось гораздо дешевле. Но здесь речь идёт о конкурентном поединке с непредсказуемым исходом, который будет интересен и хардкорным фанатам ММА. Можно сказать, что стороны уже начали процесс торговли. Первый удар нанёс Емельяненко, по-детски обвинивший несговорчивого соперника в трусости.

Шлеменко в долгу не остался и в схожем стиле предложил визави прилететь в Омск и разобраться в неформальной обстановке, а если тому интересно заработать денег, то расценки, дескать, известны, и он от них не отступит. Примерно по той же схеме (от шуток и взаимных упрёков — к реальным действиям) действовали Емельяненко с Кокляевым и с Исмаиловым, а потому и этот бой вполне может оказаться реальностью к концу года. При этом, по словам Шлеменко, другая сторона пыталась уговорить его на поединок уже в ближайшее время, этой весной.

ЗОЖ против тюремной романтики

В противостоянии Шлеменко и Емельяненко можно увидеть много разных интриг. Например, имеет ли размер значение в ММА, чья школа сильнее — боевого самбо или рукопашного бокса, что круче — Сибирь или Черноземье. Но главное противоречие бойцов лежит в их жизненной философии. Если Шлеменко давно объявил войну алкоголю и в своём крестовом походе против распития спиртных напитков пленных не берёт. кого-то восхищая, а кого-то удивляя категоричностью суждений и требованием повсеместного сухого закона, то тёзка из Старого Оскола — его полный антипод. Своё жизненное кредо Александр озвучил недавно после очередного загула, когда угодил на 15 суток за исполнение матерных песен в общественном месте, будучи хорошо навеселе.

Как в «Джентльменах удачи» — романтика. Выпил, подрался, в тюрьму, — так охарактеризовал свою жизнь Емельяненко.

Естественно, его успех в бою будет во многом зависеть от соблюдения спортивного режима. В том, что Шлеменко подведёт себя в полном порядке и постарается доказать, что мастерство и спортивная дисциплина могут оказаться важнее габаритов, сомневаться не приходится. Емельяненко может ему дать фору, но если он продолжит работать в Грозном под чутким присмотром Кадырова, то способен горы свернуть. Стилистически бойцы похожи друг на друга и предпочитают проводить поединок в стойке, а более мощные удары Емельяненко способны решить его исход. Шлеменко будет полегче морально, потому что он будет в роли Давида, сражающегося с Голиафом. Победа сделает его героем, а за поражение никто не осудит. Зато Емельяненко в случае успеха может сказать ещё одну крылатую фразу: «Мастерство не пропьёшь».