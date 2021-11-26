Емельяненко опубликовал первый пост в соцсети после поражения Сантосу

Экс-чемпион ProFC Александр Емельяненко принёс извинения болельщикам за неудачное выступление в бою с бразильцем Марсио Сантосом на AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре. Ветеран PRIDE в социальной сети Instagram поблагодарил фанатов за поддержку и процитировал брата Фёдора Емельяненко.

В первую очередь хочу принести свои извинения всем моим болельщикам, которых я не смог вчера обрадовать своей победой. Также я хочу поблагодарить вас за многочисленные слова поддержки — я вижу все сообщения — спасибо большое каждому из вас! Как говорит мой брат Фёдор — кто не падал, тот не поднимается! — заявил Емельяненко.

За профессиональную карьеру в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 37 боёв, в которых одержал 29 побед (25 — досрочно), потерпел восемь поражений, а ещё одна схватка была признана несостоявшейся. Александр известен по выступлениям в японском промоушене PRIDE, в 2010 году победил Энди Бегтссона и взял пояс чемпиона ProFC.

Ранее экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко признался, что не ожидал настолько лёгкой победы Сантоса над Емельяненко. По его словам, россиянин не сумел даже шлёпнуть бразильца по ходу схватки.