Емельяненко рассказал об эффектном броске Молдавского на тренировке

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Российский тяжеловес Фёдор Емельяненко на пресс-конференции Bellator рассказал, будет ли президент России Владимир Путин присутствовать на его бое с Тимоти Джонсоном. Ранее глава государства посещал три боя с участием титулованного спортсмена.

Насколько я знаю, на этом бое президента России не будет, но надо понимать, что сейчас во всём мире сложная обстановка. Что касается моего последующего боя, то лучше этот вопрос адресовать...