Емельяненко рассказал об эффектном броске Молдавского на тренировке

Легендарный российский боец ММА Фёдор Емельяненко на пресс-конференции Bellator поделился подробностями своей подготовки к бою с Тимоти Джонсоном и рассказал, как ему помогал в тренировочном процессе Валентин Молдавский, а также о том, какой момент шокировал Вадима Немкова.
Чувствую себя хорошо, подготовка прошла хорошо. Готовился вместе с Вадимом и другими ребятами, которые будут выступать на этом турнире. Самочувствие у меня хорошее. Валентин рассказал о своих ощущениях от боя с Джонсоном, мы работали с ним, он старался копировать и старался показывать его особенности. Однажды проводил бросок, мы оба упали, а Валя упал неудачно и почувствовал определённый дискомфорт. Это было неприятное падение, Вадик работал рядом с нами, и на него это произвело впечатление, — рассказал Емельяненко.
Спортсмен отметил, что за долгие годы профессиональной карьеры он научился избегать волнения накануне боя.
Ранее Емельяненко на пресс-конференции Bellator рассказал, будет ли президент России Владимир Путин присутствовать на его бое с Тимоти Джонсоном. Глава государства посещал три боя с участием титулованного бойца.