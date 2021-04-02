Емельяненко рассказал о «наглым образом» отобранном подарке Кадырова

https://static.news.ru/photo/11a352ac-9475-11eb-8ffb-96000091f725_660.jpg Александр Емельяненко Фото: alex.emelyanenko/facebook.com

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко рассказал, что подаренный ему главой Чечни Рамзаном Кадыровым автомобиль Mercedes был «наглым образом» у него отобран.

Отдал ли я Абузайду Висмурадову Mercedes? Он забрал наглым образом. Из-за спора приехал и забрал. Говорит: «Давай сюда его», — сказал Емельяненко в эфире YouTube-канала Sport24.

В марте стало известно о том, что Емельяненко проспорил подаренный Кадыровым премиальный автомобиль. Как рассказал журналистам менеджер Азамат Бостанов, боец заключил пари с главой бойцовского клуба «Ахмат» Висмурадовым о том, что он бросит пить, но не справился с искушением.

Как сообщал NEWS.ru, российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал об общении с Владимиром Путиным и поделился впечатлениями о президенте России. По словам спортсмена, Путин простой в общении, очень много знает, очень умный.