https://static.news.ru/photo/fb7de8be-eadb-11e9-90da-fa163e074e61_660.jpg Александр Емельяненко Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко заявил, что получил тюремный срок не за изнасилование, за которое его посадили. По его словам, само наказание последовало лишь потому, что было очень много людей, «которым было выгодно», чтобы он оказался за решёткой.

Емельяненко, освободившийся в ноябре 2016 года, в интервью Sport24 отметил, что расскажет всю правду о той истории, но пока не решил, когда именно.

Ни о каких ситуациях в своей жизни я не жалею. Живу и радуюсь жизни. То, что было со мной в прессе, того не было. Я даже сидел не за то, в чём меня обвиняли. <...> Даже людям, которые в этом непосредственно замешаны, я не могу рассказать правду. Потому что она сумасшедшая, — заявил боец.

Ранее News.ru сообщал, что Александр Емельяненко запустил флешмоб на своей странице в Instagram, призвав других вызывать его на бои. Он отметил, что сейчас пошла «мода» вызывать его на бой даже среди тех, кто не умеет драться. Так, свой следующий поединок Емельяненко проведёт 29 ноября на московской «ВТБ Арене». Его соперником станет российский стронгмен Михаил Кокляев, бой пройдёт по правилам бокса.