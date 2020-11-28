16+

Рубрики

Медиа

Архив

Единоборства

Емельяненко дал прогноз на бой Тайсона против Джонса

12:16, 28 ноября 2020 18
Майк Тайсон Майк Тайсон Фото: PPE/face to face/Global Look Press

Боец смешанного стиля (ММА) из России Александр Емельяненко спрогнозировал исход боя Майка Тайсона против Роя Джонса — младшего. Поединок состоится 28 ноября.

По мнению Емельяненко, фаворитом в предстоящей схватке является Джонс-младший. Боец аргументировал свою позицию тем, что боксёр уже выигрывал сложные поединки. Кроме того, Джонс выступал и в тяжёлом весе, составляя серьёзную конкуренцию спортсменам этой категории. Также Емельяненко назвал своего фаворита более терпеливым в сравнении с Тайсоном.

Вероятность нокаута, сказал боец, оценить трудно.

В любом случае жалеть друг друга они не станут. Будет хороший бой, хорошая мясорубка. Думаю, Джонс выждет нужный момент и нанесёт Майку сокрушительный удар, — цитирует Емельяненко портал Vseprosport.

Как писал NEWS.ru, 54-летний боксёр Майк Тайсон получит за бой со своим соотечественником 51-летним Роем Джонсом — младшим $10 млн.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео