Емельяненко дал прогноз на бой Тайсона против Джонса

https://static.news.ru/photo/d0160cf8-315a-11eb-b4ce-fa163e074e61_660.jpgМайк ТайсонФото: PPE/face to face/Global Look Press
Боец смешанного стиля (ММА) из России Александр Емельяненко спрогнозировал исход боя Майка Тайсона против Роя Джонса — младшего. Поединок состоится 28 ноября.
По мнению Емельяненко, фаворитом в предстоящей схватке является Джонс-младший. Боец аргументировал свою позицию тем, что боксёр уже выигрывал сложные поединки. Кроме того, Джонс выступал и в тяжёлом весе, составляя серьёзную конкуренцию спортсменам этой категории. Также Емельяненко назвал своего фаворита более терпеливым в сравнении с Тайсоном.
Вероятность нокаута, сказал боец, оценить трудно.
В любом случае жалеть друг друга они не станут. Будет хороший бой, хорошая мясорубка. Думаю, Джонс выждет нужный момент и нанесёт Майку сокрушительный удар, — цитирует Емельяненко портал Vseprosport.
Как писал NEWS.ru, 54-летний боксёр Майк Тайсон получит за бой со своим соотечественником 51-летним Роем Джонсом — младшим $10 млн.