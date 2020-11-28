Емельяненко дал прогноз на бой Тайсона против Джонса

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Лига ACA объявила цены на билеты на турнир АСА 115, главным событием которого станет поединок в полутяжёлом весе между Магомедом Исмаиловым и Иваном Штырковым. Турнир пройдёт 13 декабря на «ВТБ Арене».

Сегодня стартовала продажа билетов на бой Исмаилов — Штырков, который пройдет в Москве. Билеты поступят в продажу в ограниченном количестве, мы планируем заполнить 25 процентов от вместимости «ВТБ Арены» с...