Джонсон заявил, что возраст Емельяненко не будет иметь значения в бою

Соперник российского бойца ММА Фёдора Емельяненко на московском турнире Bellator 269 Тимоти Джонсон заявил, что не чувствует преимущества в связи с преклонным для бойца возрастом соперника. Емельяненко в этом году исполнилось 45 лет.

Он занимается боями долгое время и имеет огромный опыт. Я думаю, это будет его преимуществом. Что касается техники, то он монстр: пара ударов с левой, пара ударов с правой. В этом он силён, так что о каком возрасте вы говорите, — сказал Джонсон NEWS.ru.

Также боец отметил, что сам стал лучше с тех пор, как сменил тренировочный лагерь и переехал в Лас-Вегас, а Bellator дал ему больше возможностей для совершенствования.

Бой Емельяненко и Джонсона состоится 23 октября на «ВТБ Арене».

Как сообщалось ранее, российский боец Фёдор Емельяненко оказался легче американца Тимоти Джонсона почти на 13 кг перед их поединком.